Ville e casali in Umbria e Toscana: boom di vendite per Great Estate

Risultati strepitosi quelli raggiunti da Great Estate nel settore immobiliare di ville e casali in Umbria e Toscana, che vede il 2021 segnare un + 125% di vendite

Già nella seconda parte del 2020 si era assistito ad un notevole aumento della domanda di ville e casali in campagna, come pure di abitazione nei più bei centri storici di Umbria e Toscana. Una “reazione” che molti analisti ed esperti del settore immobiliare, e anche il management del gruppo Great Estate, hanno giustamente individuato come un effetto indiretto della pandemia da Covid-19, in risposta alle nuove esigenze di spazi più ampi, zone verdi, ricerca di contesti tranquilli dai ritmi di vita slow.

E il 2021 ha assolutamente confermato il trend di ricerca: Umbria e Toscana sono state le mete più ambite dagli acquirenti in cerca di un “rifugio sicuro”. Il reparto IT del Network ha elaborato i dati raccolti e analizzato i diversi aspetti, per rilasciare un quadro generale completo e dettagliato che definisce al meglio lo scenario immobiliare 2021 per l’Umbria e la Toscana.

In breve, questi i risultati raggiunti nel 2021 da Great Estate nelle regioni dell’Umbria e della Toscana:

102 vendite concluse

+ 125 % aumento di vendite rispetto al 2020

+ 160 % aumento del valore del compravenduto rispetto al 2020

85 milioni di € il valore complessivo del compravenduto

Questi dati si riferiscono nello specifico alle vendite dirette realizzate da Great Estate.

Invece, prendendo in considerazione il network Great Estate, il numero complessivo delle compravendite sale a 236, ovvero il 115% in più rispetto al 2020 con un valore complessivo compravenduto che supera i 200 milioni di euro.

Le compravendite

Sono state 102 le compravendite realizzate nel 2021 da Great Estate, con l’Umbria a guidare la classifica delle mete più gettonate (52 proprietà vendute, di cui 30 nella provincia di Perugia), seguita dalla Toscana (47 vendite, di cui 22 nella provincia di Siena, 13 in quella di Arezzo, 9 in quella di Grosseto, 2 in quella di Livorno e 1 nel capoluogo di Regione), per concludere con 2 vendite nel Lazio e 1 nelle Marche.

I valori immobiliari

Analizzando i dati relativi alle compravendite realizzate da Great Estate nel 2021, emerge come il gruppo sia riuscito a raggiungere obiettivi incredibili anche su valori importanti.

Infatti, sono state ben 23 le compravendite milionarie nella fascia di prezzo da 1.000.000 € a oltre 2.000.000 €, corrispondente al 22%.

Importante anche il dato di ben 4 proprietà compravendute sopra i 2 milioni di euro.

La tipologia di proprietà numericamente più vendute sono state quelle comprese nella fascia di prezzo tra 500.000 € e 1.000.000 €: addirittura 47 proprietà, corrispondente al 46%, delle quali 28 immobili, il 27% quelle tra i 500.000 € e 750.000 €, e 19 proprietà, corrispondente al 18%, con valori tra 750.000 € – 1.000.000 €.

In coda, la fascia di vendite tra i 250.000 e i 500.000 €, con 21 proprietà, corrispondente al 20%. Fascia molto più commerciale, ma dove il gruppo sta sempre più diminuendo il suo posizionamento a favore delle proprietà con valore sopra i 500.000 euro.

Il valore complessivo del compravenduto è pari a 83.678.500 euro.

Quanto ai valori al metro quadrato, questi si attestano all’interno di un range che va da un minimo di 491 €/mq (raggiunto per la compravendita di un casale da ristrutturare in Umbria) a quello massimo di 12.000 €/mq (valore raggiunto da una proprietà di prestigio venduta nel Comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto, e con accesso privato al mare).

Tipologie di acquirenti

Dall’analisi dettagliata delle compravendite avvenute nell’arco del 2021 emerge anche l’interessante dato relativo alla nazionalità degli acquirenti: 29 sono italiani (corrispondente al 28% degli acquirenti: un dato rilevante che è aumentato in maniera considerevole, passando dal 12% del 2020 al 28% del 2021,e che conferma finalmente il ritorno dei clienti italiani all’acquisto di seconde case in campagna, a seguito di un periodo che, dal 2008, aveva purtroppo visto delle costanti percentuali al di sotto del 10%). 16 clienti acquirenti provengono dagli Stati Uniti (corrispondente a circa il 16%, dato in percentuale sostanzialmente costante), 14 dalla Germania (corrispondente a circa il 14% – anche questo in aumento). A seguire, la terza zona internazionale dopo Stati Uniti e Germania, rappresentata dalle 14 compravendita realizzate tramite clienti provenienti dai Paesi Bassi, (corrispondente al 14% in aumento). Queste prime 4 nazionalità superano insieme il 70% delle compravendite. Il restante 30 % deriva da clienti acquirenti provenienti da Regno Unito (10), Polonia (3), Brasile (2), Francia (2) e a seguire da molte altre nazioni nel mondo.

Le proprietà più richieste

Proprietà di prestigio in campagna, quindi rustici e casali, sono in assoluto la tipologia preferita da chi ha acquistato nel 2021 con Great Estate: il 75% delle vendite riguarda proprio i casali. Molto richiesti anche gli appartamenti nei centri storici del Centro Italia (10%) e le ville (13%).

La valutazione Great Estate: uno strumento sempre più attendibile

Lo studio condotto dal team IT di Great Estate ha preso in esame anche il differenziale tra il reale prezzo di compravendita e il valore stimato attraverso The Best Price, il software proprietario del gruppo specializzato nelle stime di proprietà di prestigio. Analizzando i dati relativi alle vendite emerge un differenziale medio tra la valutazione del reparto valutativo di G.E. e il reale prezzo di compravendita pari al 2,20%.

Stefano Petri, CEO di Great Estate commenta così questi dati: “Siamo onorati di poter condividere dati e statistiche eccezionali per l’anno 2021, perché ogni obiettivo realizzato corrisponde a due famiglie felici. Siamo certi che questi risultati siano la giusta conseguenza della grande fiducia che il mercato ci riconosce e che riusciamo a conquistare grazie al grande lavoro svolto da ogni singolo professionista del nostro gruppo, ad oggi formato da oltre 70 persone. Ognuno di loro si impegna al massimo, e con grande volontà, nella costante ricerca della miglior crescita professionale, utilizzando e sviluppando processi, comunicazioni e business solution per i nostri amati clienti, per continuare a mantenere e a meritarci quella fiducia che ormai da anni il mercato ripone su di noi. Il nostro obiettivo di sempre è rendere processi complessi il più semplici possibili, grazie alla creazione e all’utilizzo di sistemi informatici continuamente testati e all’avanguardia. La nostra promessa è che continueremo nella ricerca di tutto ciò che ci permetta di fornire la migliore consulenza per raggiungere i migliori risultati possibili per i nostri amati clienti, che ho l’onore di ringraziare”.