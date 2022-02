Previsioni meteo 9 febbraio 2022: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022: dominio dell’alta pressione sull’Italia, cieli sereni su tutta la Penisola e temperature in risalita

La saccatura fredda responsabile del peggioramento meteo di inizio settimana si è ormai allontanata verso Grecia e Turchia. In queste ore è in arrivo dall’Atlantico un campo di alta pressione che nel corso dei prossimi giorni porterà tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo, con tanto sole da Nord a Sud e temperature massime in graduale aumento. A causa della forte escursione termica attenzione alle gelate mattutine nelle zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino al prossimo weekend l’anticiclone continuerà ad essere protagonista dello scenario meteo. Le perturbazioni resteranno confinate ai margini del promontorio anticiclonico, e sull’Italia continuerà a splendere il sole. Per l’arrivo delle piogge ci sarà da attendere almeno fino alla seconda metà di febbraio.

Intanto per oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità bassa sulla Liguria con possibili deboli piogge isolate, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora nubi basse sulla Liguria con della pioviggine, ampi spazi di sereno altrove. In serata non si attendono variazioni, con nuvolosità e pioggia debole in Liguria e sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni, ma nebbie e nubi basse in formazione sulla Pianura Padana occidentale. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino nubi basse sulla Toscana ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse in Toscana e cieli in prevalenza sereni sulle altre regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con la completa assenza di nuvolosità su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime stazionarie, massime in rialzo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.