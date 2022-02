“La Chimica Naturale” è il singolo d’esordio di Antartide

Si intitola “La Chimica Naturale” il singolo d’esordio di Antartide: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori “La Chimica Naturale”, singolo d’esordio di Antartide pubblicato dall’etichetta Rivoluzione Dischi (distribuzione Artist First). Il brano racconta della voglia di scappare da un sistema che tende a stritolare i sogni di tutti; parla della voglia di stare con la persona che amiamo, di fughe al mare, della pace fatta in metropolitana e dell’amore in macchina d’estate, esplorando la sensazione di fuggire via da tutto per ritrovare la voglia di vivere senza schemi e senza paranoie in una città feroce e meravigliosa come Roma, che non ti dice dove svoltare: a Roma ti perdi se non sai chi sei.

Il progetto nasce dall’incontro tra Antartide, (pseudonimo di Luca Di Mauro), songwriter e producer di Roma, e Alessandro Forte, produttore artistico già ben noto nel panorama discografico italiano con artisti come Aiello e Galeffi (multiplatino e oro con Ex Voto). La scelta dello pseudonimo Antartide nasce dal connubio tra immaginario e realtà: una mattina, seguendo le notizie riguardanti vari terremoti, l’attenzione di Luca si è focalizzata su un evento molto forte avvenuto proprio in Antartide. Nell’immaginarsi quell’immensa distesa bianca tremare, Luca si è proiettato mentalmente lì, a ballare su quell’eterea terra ghiacciata che evoca sensazioni pure…di pura potenza.

I brani di Luca già strutturati e funzionanti nella sua pre-produzione in home studio (Ableton/Logic), incontrano perfettamente i gusti di Alessandro già dal primo ascolto. È proprio da questa collaborazione che nascono tre brani dalle potenti sonorità pop. La prima release La chimica naturale nasce di getto sull’iphone durante un banale tragitto in metro…il brano è stato poi sviluppato insieme ad Alessandro e uscirà nel gennaio 2022 con la sua etichetta Rivoluzione Dischi contando sulla preziosa distribuzione e promo digitale di Artist First. Il progetto non vuole lasciare nulla al caso: sia negli arrangiamenti che nei testi si respira il cantautorato italiano e si assapora il futuro con riferimenti musicali che spaziano da Battiato a Moroder, dai Daft Punk a The Week End strizzando l’occhio ai tempi moderni in un cocktail di sintetizzatori e melodie che contaminano anche intense ballate.

BIOGRAFIA: Luca Di Mauro (Antartide) nasce a Ginevra negli anni 80 e dall’adolescenza in poi si trasferisce con la sua famiglia a Roma. Studia pianoforte da bambino e cresce con un padre bassista amante della musica e delle hit degli anni ’60. La musica è da sempre il suo sogno, lo coltiva nel silenzio della sua stanza, dove seziona le emozioni da sbattere nelle canzoni senza pietà, senza sconti. Ama il pop come l’elettronica e la dance e pertanto decide di fonderli nei suoi progetti che dagli anni 2000 prendono una direzione sicuramente orientata verso le atmosfere potenti e gommose dei sintetizzatori, con un profondo lavoro sul basso, motore dei suoi brani e sua grande passione, oltre a chitarra e pianoforte. Le sue orecchie sono stregate ovviamente da Moroder, Daft Punk, Baustelle, Dalla, Battiato, The Weekend e in modo naturale sviluppa dei progetti con certe atmosfere synth-pop emozionanti. Un’attenzione particolare la dedica sempre ai i testi che assorbono il suo profondo senza retorica, cercando sempre di sviluppare racconti per immagini, evocativi e diretti allo stesso tempo. Dopo varie esperienze con alcune band della capitale capisce che preferisce comporre e assemblare nell’intimo del suo home-studio per vestire i suoi pezzi e avere delle pre-produzioni avanzate.

Spotify

https://antartide.lnk.to/Lachimicanaturale