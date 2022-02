Hunter punta sulla sostenibilità per i suoi stivali

Hunter, famoso nel mondo per i suoi stivali di gomma da pioggia, scende in campo per la sostenibilità ambientale: ecco come

Il gruppo Hunter, famoso nel mondo per i suoi stivali di gomma da pioggia, scende in campo per la sostenibilità ambientale formalizzando il proprio impegno per l’ambiente in un vero e proprio manifesto composto da sette punti che si fondano sui principi della protezione delle foreste, delle risorse naturali e delle comunità.

A presentare ufficialmente il documento è stato Paolo Porta, amministratore delegato di Hunter Boots Ltd. sottolineando che la dichiarazione di intenti prevede degli obiettivi datati e verificabili: primo fra tutti quello di ottenere entro il 2025, per tutti i suoi stivali in gomma, la certificazione FSC, l’organizzazione internazionale che si dedica alla tutela delle foreste.

In questa prospettiva, già entro il 2022 tutti gli imballaggi saranno riciclabili al 100%; quindi per il 65% delle calzature delle collezioni sarà utilizzata gomma certificata e l’azienda diventerà completamente carbon neutral, una svolta epocale per un brand che affonda le sue radici nella storia.

Tutto inizia nel 1856, anno in cui l’imprenditore americano Henry Lee Norris fondò la North British Rubber Company. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la compagnia creò uno stivale di gomma antipioggia in grado di resistere alle difficili condizioni climatiche delle trincee ottenendo dal War Office britannico un ordine per oltre un milione di paia. Commercialmente è fondamentale la nascita, nel 1956, del modello “Green Hunter”, una vera e propria icona di stile e gli “Original Tall” vengono realizzati ancora oggi con lo stesso identico disegno.

Tornando all’attualità, il brand britannico si impegnerà a implementare politiche virtuose per quanto riguarda la gestione delle risorse umane; donerà 200mila paia di stivali antipioggia a enti benefici e collaborerà con il World Land Trust per preservare le foreste, tutelare l’ecosistema costiero e tutelare le specie autoctone.

Già l’ultima collezione autunno-inverno 2021-2022 presentata da Hunter ha è stata denominata “Protect Our Forest” e proprone due modelli di boot, “Original Forest Tall” e “Original Forest Short”, che hanno entrambi ottenuto la certificazione FSC. Un riconoscimento che sottolinea il fatto che questi due nuovi stivali da pioggia per donna e uomo rispettano i più elevati standard di tutela ambientale e lavorativa esistenti.