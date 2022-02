Cosmary Fasanelli lascia la scuola di Amici 21

Amici 21, Cosmary Fasanelli lascia la scuola: la ballerina è stata eliminata nell’ultima puntata del talent show, arriva l’incoraggiamento di Giulia Stabile

Ha lasciato il pubblico incredulo l’uscita di Cosmary da Amici 21. La ballerina ha perso la sfida contro Jhon Erik ed è stata eliminata dal talent. Dopo il commovente saluto ad Alex, Cosmary è tornata alla sua vita, e ha deciso di condividere i suoi pensieri sul suo percorso nella scuola con un post su Instagram.

“Sono stati 2 mesi intensi, pieni di emozioni, esco dispiaciuta per non aver potuto dare il massimo nella mia ultima esibizione, ma consapevole e felice del fatto che anche in quella situazione difficile ci ho messo tutta me stessa come in tutto il mio percorso , sfruttando e prendendo tutto ciò che questa scuola poteva darmi”.

Nel lungo post, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Cosmary ha voluto ringraziare la sua maestra Alessandra Celentano che “nonostante i dubbi ha creduto in me, permettendomi di studiare ogni giorno e migliorarmi, porterò con me tutte le sue correzioni , i suoi insegnamenti, ma soprattutto tanta consapevolezza in più, non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso!”.

Non sono mancati poi i ringraziamenti alla produzione, a Maria De Filippi e ai professionisti di Amici che hanno seguito Cosmary durante il suo percorso. Infine, la ballerina saluta i fan con una promessa: “Continuerò a studiare, più di prima, per raggiungere ogni mio obbiettivo, non mi accontenterò più.. e come forse mi avete già sentito dire, se un sogno ha tanti ostacoli allora è quello giusto e io voglio credere che sia così, andando fino in fondo, sperando di diventare ciò che ho sempre sognato!”.

Tanti i commenti al post di Cosmary, tra questi anche un incoraggiamento di Giulia Stabile.

“Grazie a te per aver dato il massimo in sala e aver ascoltato tutti i nostri consigli. In bocca al lupo per tutto, non smettere di studiare!”.