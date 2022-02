Annunci auto usate: attenzione agli equipaggiamenti

I 5 equipaggiamenti spesso omessi negli annunci di auto usate: dall’accesso remoto senza chiave al cruise control e gli pneumatici invernali

Gli equipaggiamenti di una vettura rappresentano la caratteristica fondamentale per la scelta di un’auto, soprattutto se usata. I rivenditori ne sono al corrente e spesso la utilizzano a proprio vantaggio per delle false inserzioni, presentando optional che invece non sono presenti nella vettura e mandando in confusione il potenziale acquirente.

Secondo i dati di una recente ricerca effettuata da Carvago.com, markteplace europeo con la più ampia gamma di auto usate a disposizione, ecco quali sono i cinque equipaggiamenti più importanti, spesso omessi negli annunci di vetture di seconda mano:

Sedili regolabili elettricamente (20%)

Il termine “sedile elettrico” può indicare diverse funzionalità: da una semplice regolazione della distanza dal volante a una regolazione di base a quattro impostazioni del sedile del conducente, fino a sedili comfort opzionali in veicoli premium di alta gamma.

Di solito i rivenditori caricano le immagini dei sedili regolabili elettricamente all’interno di un annuncio, qualora l’auto ne fosse dotata. Se nell’annuncio non vi è traccia, allora dovete fare attenzione. Nelle auto premium, invece, dove i sedili elettrici tendono ad essere di serie, alcuni concessionari tentano di far passare le dotazioni di serie come sedili opzionali di qualità superiore.

Cruise control o Cruise control adattivo (15%)

Nonostante il Cruise control sia molto comune al giorno d’oggi, esistono numerose auto che ne sono sprovviste, soprattutto i modelli più piccoli ed economici. Accade che alcuni rivenditori tendano ad elencare questa funzionalità in maniera automatica, senza che corrisponda al vero.

Un altro problema di falsa pubblicità è legata al Cruise control adattivo, ovvero quel sistema che regola la velocità del veicolo su cui è installato, mantenendo automaticamente una distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono. Normalmente sono inclusi dei pulsanti sul volante o sulla leva per regolare tale distanza.

Accesso remoto senza chiave (15%)

L’apertura delle portiere senza l’ utilizzo di chiavi è una delle caratteristiche più richieste dai consumatori. I proprietari di vetture di Toyota, per esempio, ci sono abituati anche per i modelli più piccoli, ma per altri non è molto comune. Con i marchi premium accade molto spesso che i concessionari di auto usate, promettano l’accesso remoto senza chiave anche a consumatori che non l’hanno richiesto, evitando di specificare che si tratti di un extra da pagare.

Tendine parasole (20%)

In questo caso potrebbe trattarsi di un difetto di alcuni siti pubblicitari e non di un intento maligno. Alcuni di essi, infatti, non includono i vetri oscurati nei loro elenchi di equipaggiamenti, scegliendo al loro posto le classiche tendine parasole. Per alcuni clienti può trattarsi di un dettaglio di poco conto, mentre per altri si tratta di una caratteristica molto richiesta, soprattutto se in presenza di bambini a bordo.

Pneumatici invernali (20%)

Molto spesso gli annunci danno per scontata la presenza di un secondo set di pneumatici, soprattutto se si tratta di quelle invernali. Se il cliente non le chiede in maniera esplicita, il rivenditore tende a proporle separatamente oppure ad offrirle come extra gratuito in fase di negoziazione del prezzo dell’intera vettura.

In questo caso è necessario visionare il set di ruote invernali prima dell’acquisto, controllando accuratamente se i cerchi siano danneggiati e se gli pneumatici siano o meno usurati.

I numeri tra parentesi rappresentano la proporzione di casi in cui la caratteristica mancava nell’auto ispezionata, anche se era elencata nell’annuncio.

“Quando si tratta di acquistare un’auto usata, il nostro consiglio rimane sempre lo stesso: prudenza e massima attenzione sempre, anche nel caso dei migliori rivenditori – ha spiegato Antonio Gentile, Country Manager di Carvago in Italia. Fortunatamente con Carvago il controllo degli equipaggiamenti non spetta ai consumatori. Grazie ad un meticoloso CarAudit, infatti, un nostro meccanico esperto ispeziona oltre 270 parametri della vettura usata per redigere un report dettagliato che elenca eventuali criticità. Sono state già oltre 10.000 le vetture controllate con successo. In questo modo, i nostri clienti possono avere un quadro reale delle condizioni del veicolo che andranno ad acquistare”.