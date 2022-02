Moda: ecco le Mini Silvia belt bag firmate LEDEFF

Per lei, questo San Valentino, un regalo romantico e originale: le Mini Silvia belt bag in pelle rossa e rosa firmate LEDEFF

Un accessorio 100% Made in Italy, realizzato completamente a mano nei laboratori artigianali di Napoli ed estremamente versatile: può essere indossato come marsupio, a tracolla o come clutch grazie alla cintura/tracolla regolabile o removibile.

La maestosa testa di leone e le borchie in ottone con finitura oro antico d’ispirazione retrò, che caratterizzano la pattina di queste preziose borse, sono realizzate a mano nelle antiche fonderie napoletane.

Dallo stile contemporaneo e dall’anima antica, le Mini Silvia Red e Pink belt bag sono un concentrato di manifattura italiana e lavorazioni artigianali, ricerca e attenzione al più piccolo dettaglio, materiali accuratamente studiati e selezionati.

Il gusto, la femminilità delle epoche passate e il tocco moderno si fondono nelle borse LEDEFF, la cui storia nasce dagli antichi bauli di una collezionista. Quelli che la nonna Rosaria, figlia d’arte di una nota sartoria napoletana di inizio ‘900, lascia alle sue nipoti, Barbara e Luigia de Felice, fondatrici del brand.

I prodotti LEDEFF sono acquistabili online sull’e-commerce ufficiale www.ledeff.it.

Lo showroom ha sede a Napoli in Via Domenico Morelli 7, a due passi dal celebre Lungomare Caracciolo.