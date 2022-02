Manuela Zambenedetti pubblica “Poesie per un amore”

Esce nelle librerie per la collana iCanti, Nulla die Edizioni, la raccolta “Poesie per un amore” di Manuela Zambenedetti

Decisamente fuori moda, l’amore non effimero e incondizionato, qualora vi si incappi, per indole o per incidente, trasforma dapprima meravigliosamente la realtà, suscitando stupore, slancio vitale, fusione con il cosmo, incantato entusiasmo, mentre la favolosa illusione lascia intravedere un futuro condiviso e generoso, da spartire con gli altri, perché la grazia e la gioia fanno aprire gli occhi sul mondo e rendono altruisti; poi, con la sua fine subìta, l’amore svela il suo volto ingordo, pretende il tributo, e allora si presentano il baratro, l’incredulità, l’esperienza dolorosa dell’abbandono senza consolazione, fino alla negazione – in parte salvifica, in parte devastante – della realtà oggettiva.

L’amore come esperienza totalizzante è una divinità potente che svela il privilegio e impone la condanna.

Manuela Zambenedetti nasce mille anni fa a Busto Arsizio da genitori veneziani in fuga dall’abbacinante bellezza decadente verso l’opulenta Lombardia. Si laurea in Storia del teatro, insegna Letteratura italiana alle superiori e abita a Sesto Calende; considera la poesia uno sguardo privilegiato sugli eventi e uno strumento del racconto.