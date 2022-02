Jennifer Berne pubblica “Le parole hanno le ali”

In una cittadina del New England, in America del Nord, vive una ragazza innamorata delle piccole cose: un petalo, un uccello, un raggio di luce. Piccole cose in cui la sua vivida immaginazione vede specchiate le cose grandi del mondo, i sogni, le illusioni, i desideri, gli affetti. Piccole cose che diventano prodigiose quando lei dà loro vita con le parole. Emily, così si chiama la ragazza, diventerà una poetessa amatissima in tutto il mondo per la sua capacità unica di scegliere parole semplici e farne immagini scintillanti, sorprendenti, che si possono leggere e guardare in infiniti modi. Questo libro è un ritratto di Emily Dickinson tra pensieri e illustrazioni, una breve, toccante storia della sua vita per far conoscere a tutti, anche a chi non l’ha ancora incontrata, i suoi slanci, la sua fiducia nell’essere umano, il regalo che ha fatto al mondo con la sua poesia. La speranza è la cosa con le ali che riposa nell’anima e canta il canto senza le parole. E non smette mai, per nulla.

JENNIFER BERNE vive nello stato di New York. Dopo aver lavorato nella pubblicità si è dedicata alla scrittura di libri sugli argomenti che predilige: tra gli altri le biografie di Jacques Cousteau e di Albert Einstein.

BECCA STADTLANDER ha illustrato molti libri per bambini e ragazzi. È nata e cresciuta in Kentucky. Il suo sito è www.beccastadtlander.com.