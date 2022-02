Esce il primo fumetto della giovane influencer Charlotte M.

In tutte le librerie La mia vita segreta. Una storia a fumetti di Fabbri Editori, il primo fumetto della giovane influencer Charlotte M.

Martedì 8 febbraio esce in tutte le librerie La mia vita segreta. Una storia a fumetti di Fabbri Editori, il primo fumetto della giovane influencer Charlotte M., quattordici anni appena compiuti e un milione di follower raggiunti sui suoi canali principali. Una divertente e appassionante avventura che vede proprio lei protagonista tra realtà e un pizzico di magia. Nella storia, infatti, è il suo prezioso ciondolo con fenicottero – che rappresenta ormai il suo animale totem – a permetterle di aiutare gli amici e risolvere molti imprevisti.

«Dal mio primo romanzo pubblicato nel 2020 – racconta Charlotte, toscana di Monsummano Terme –, sono successe tantissime cose e non riuscirei neanche a nominarle tutte, tuttavia sono riuscita a raggiungere quelli che chiamo “piccoli traguardi che mi porteranno all’obbiettivo finale”, e ciò mi rende davvero grata e orgogliosa». E come darle torto? Entrambi i suoi romanzi Un’estate al college infestato e Un amore oltreoceano (2021) sono stati un successo, le canzoni anche e i follower su Youtube, TikToK e instagram sono in continua crescita. Charlotte, che frequenta con successo il primo anno di liceo scientifico, scrive, canta e recita, fa la doppiatrice e la modella di numerosi brand. Ma qual è il suo segreto? «Semplicemente organizzarsi e fare solo quello che mi piace, con impegno e allegria». Grazie alla sua determinazione ma anche ai suoi genitori, che la seguono costantemente e l’accompagnano nelle sue scelte, Charlotte non perde mai di vista le cose più importanti come la scuola, l’amicizia e la famiglia, temi che, infatti, si ritrovano nei suoi video, nelle canzoni e ovviamente anche nei suoi romanzi, insieme a tanti consigli di moda e di vita quotidiana per ciò che tocca da vicino gli adolescenti come lei. Essere un’influencer, in fondo, è anche una responsabilità e Charlotte, che è una ragazza con la testa sulle spalle, lo sa benissimo ed è sempre felice di poter dare il buon esempio.

Il nuovo libro è la sua prima avventura a fumetti, un genere che sta spopolando tra i giovanissimi e non solo, in cui lei ha messo tutta sé stessa. «A parer mio – dice –, questo libro riesce a trasmettere anche visivamente le sensazioni e le emozioni della storia, cosa che, nei precedenti romanzi, dipendeva esclusivamente dalla lettura. In questo fumetto, insomma, possiamo avvertire qualcosa anche solo guardando».