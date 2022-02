Al Teatro de’ Servi arriva Arianna Porcelli Safonov

“Rìding Tristocomico alla seconda” di e con Arianna Porcelli Safonov: due serate dedicate a tutto il repertorio satiric al Teatro de’ Servi di Roma

Al Teatro de’ Servi approda, dall’8 all’11 febbraio, l’ironia di Arianna Porcelli Safonov con il suo RIDING TRISTOCOMICO ALLA SECONDA.

Due serate dedicate a tutto il repertorio satirico di Arianna Porcelli Safonov.

Il Rìding Tristocomico si sdoppia in due: “Costume, società ed altre prese a male”, la prima serata, e “Cibo, vino ed altri castighi sociali”, la seconda.

A metà strada fra reading ed improvvisazione, il Rìding è defibrillazione mentale che avviene attraverso il sorriso dell’intelligenza.

Un progetto comico missionario che vuole accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dall’attuale mondezza mediatica, politica e culturale che le sovrasta. La risata non è la risata del cabaret o della stand-up: arriva inaspettata, come uno schiaffo, come sintomo di purificazione, nella mente di chi ha ripreso a ragionare.

8 e 9 febbraio – “Costume, società ed altre prese a male” attraversa tutti i nostri tic: dal mondo della comunicazione e del marketing al Covid, dalla musica trap alle guerre fra automobilisti, dal lavoro precario, ai social, dalle professioni assurde che si pronunciano con inglesismi incomprensibili a quelle più classiche che puzzano di muffa; e poi l’eccesso di zen, l’ayahuasca, la distruzione del maschio e la nostra migliore amica ansia: tutto il contemporaneo filtrato dalla feroce comicità di Safonov.

10 e 11 febbraio “Cibo, vino ed altri castighi sociali”, raccoglie invece tutto il repertorio di APS dedicato al grande circo che ruota intorno alla cucina: l’ipocrisia del biologico industriale, l’ambizione degli chef televisivi, l’ossessione per il chilometro zero, i presunti vini naturali e quelli veri che cercano di difendersi; e poi ancora: le umiliazioni che subiscono i concorrenti dello show-cooking, la bellezza gitana di certe sagre, il ruolo del contadino, il lato ridicolo delle degustazioni, del food-blogging e di molte altre patologie legate al grande business del food e del wine.

Monologhi per salvarsi dai genietti del food e per prendere sul serio il buon cibo, non chi lo recensisce.

Il Rìding Tristocomico vuol far tornare la speranza anche al pubblico più scettico, anche a coloro che pensano di avere solo due possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul divano di casa, in un paese che ha declassato il pensiero libero e critico senza apparente possibilità di resurrezione.

Sul palco, sola col suo leggio, la Safonov miscela grammatica ricercata e atmosfere quotidiane, inquietanti e paradossali, denunciando i mali dell’epoca contemporanea, le nuove malattie.

Chi vi salverà?

IL TEATRO IN PILLOLE

🕖 Da Martedì a Venerdì ore 20

💸 Costo ingresso: € 24 euro

🎟 Biglietti online (www.teatroservi.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito

🍹 All’interno vi aspetta un accogliente bar con drink e gustosi spuntini

👉 In stagione: commedie, stand-up comedy, comic show accessibili ai sordi, concerti, incontri

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid