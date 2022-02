Unicef e Brosway lanciano una collaborazione per San Valentino

BROSWAY for UNICEF: il Progetto per salvare le vite di tanti bambini nel mondo. Una campagna a San Valentino contro la malnutrizione infantile

Prende il via la collaborazione tra Brosway, il brand italiano di gioielleria e orologeria fashion, da sempre promotore di cause benefiche e attivazioni per il sociale, e l’UNICEF, per una campagna in occasione del San Valentino, a sostegno dei programmi contro la malnutrizione infantile.

Fino al prossimo 14 febbraio, acquistando uno o più bracciali Brosway sulla pagina unicef.it/brosway, sarà possibile fare un gesto importante di solidarietà e aiutare quanti più bambini nel mondo a ricevere cure adeguate e terapie nutrizionali.

Secondo gli ultimi dati, nel mondo 149 milioni di bambini sotto i cinque anni hanno una crescita e uno sviluppo ridotti, e almeno 45 milioni soffrono di malnutrizione acuta – la più pericolosa per la vita.

“I bambini che soffrono di malnutrizione acuta sono tra i più vulnerabili del pianeta. Senza ricevere tempestivamente un trattamento salvavita, sono ad altissimo rischio di morire.”- ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia. “Ringraziamo Brosway per il suo supporto. Attraverso questo gesto dimostra grande sensibilità, attenzione e vicinanza ai bisogni dei più vulnerabili. Siamo certi che insieme salveremo le vite di tanti bambini nel mondo.”

Come ha dichiarato Lanfranco Beleggia, presidente di Bros Manifatture, “Da sempre, Brosway crede nell’importanza di sostenere onlus che si impegnano giornalmente per cambiare la vita di molti e generare sensibilizzazione. Riteniamo importante attivare questo tipo di collaborazione per portare un cambiamento concreto, che faccia la differenza. Non ci possono essere ricchezza e povertà”.

Per questo, nel corso dell’anno saranno diversi i momenti che vedranno UNICEF e Brosway uniti in campagne mirate al miglioramento delle condizioni di vita dei minori in tutto il mondo, contribuendo a comporre i tasselli di un futuro migliore. La prima attivazione congiunta è prevista in occasione della Festa di San Valentino, perché “L’amore può cambiare la vita, anche quella di un bambino”.

BROSWAY

BROSWAY è un brand di gioielli e orologeria che fa parte del gruppo Bros Manifatture (Brosway, S’Agapo, Rosato, Pianegonda). Fondato nel 2002, il marchio si distingue per i suoi gioielli dalla forte personalità, dai profondi significati e dall’inconfondibile design italiano. Presente in più di 30 paesi nel mondo, Brosway opera una distribuzione selettiva attraverso corner, shop in shop e i più importanti wholesaler a livello internazionale.

UNICEF

L’UNICEF promuove in ogni sua attività i diritti e il benessere di ogni bambino. Insieme ai propri partner, l’UNICEF è presente in 190 paesi e territori per tradurre tale impegno in azioni concrete, per il bene di tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini più vulnerabili, in qualunque parte del mondo. Per saperne di più sull’UNICEF e sulle sue attività, visita www.unicef.it e segui l’UNICEF su Facebook e Twitter.