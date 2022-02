Su Rai 4 “The condemned – L’isola della morte”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il film “The condemned – L’isola della morte”: un feroce gioco per la vita in onda alle 21.20

La prima serata di lunedì 7 febbraio Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) promette una scarica di adrenalina con il thriller d’azione “The Condemned – L’isola della morte”, in onda alle 21.20. Un produttore televisivo senza scrupoli organizza un survival game in diretta web in cui dieci condannati alla pena di morte sono lasciati su un’isola della Nuova Guinea: l’obiettivo è sopravvivere alle trappole mortali disseminate e sfidarsi in combattimenti all’ultimo sangue l’uno contro l’altro.

Tra i concorrenti c’è anche Jack Conrad, ex soldato delle forze speciali condannato alla pena capitale per aver causato un incidente mortale. Scritto e diretto da Scott Wiper e interpretato dalla star del wrestling WWE Steve Austin, “The Condemned – L’isola della morte” si inserisce nel fortunato filone dei survival-thriller d’azione di impostazione distopica che ha nobili antecedenti nel cult “Anno 2000: La corsa della morte”, “L’implacabile” e “Battle Royale”, prima di tornare in auge grazie alla saga reboot di “Death Race” e “Hunger Games”, fino al recentissimo successo seriale di “Squid Game”. Un action eccessivo e avvincente che promette tanto intrattenimento.