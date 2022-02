Steatoepatite non alcolica e diabete: ecco il legame

Le persone con un genitore, un fratello o un bambino con diabete hanno un rischio maggiore di sviluppare la steatosi epatica non alcolica

Secondo i risultati di uno studio pubblicato su Journal of Diabetes and its Complications, le persone con un genitore, un fratello o un bambino con diabete hanno un rischio maggiore di sviluppare la steatosi epatica non alcolica o NAFLD, indipendentemente dal proprio stato di glucosio.

“I parenti di primo grado dei pazienti diabetici condividono un background genetico comune con i pazienti diabetici, che li predispone alla carenza di secrezione di insulina e all’insulino-resistenza asintomatica in giovane età”, evidenziano Junping Wen, primario di endocrinologia presso il Fujian Provincial Hospital e professore alla Fujian Medical University in Cina, e colleghi. “Tuttavia, pochi studi clinici hanno esplorato l’associazione tra NAFLD e storia familiare di primo grado di diabete e le conclusioni non hanno raggiunto una certa coerenza.

Utilizzando l’indice del fegato grasso per identificare la NAFLD, il presente studio mirava a studiare l’associazione tra storia familiare di primo grado di diabete e NAFLD tra la popolazione della comunità, nonché l’influenza di fattori tradizionali e metabolici, in particolare lo stato metabolico del glucosio, su questa associazione”.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 11.162 partecipanti allo studio REACTION (età media, 55-57 anni). Le informazioni cliniche, inclusi i dati demografici e la storia familiare di diabete, sono state auto-riportate. I partecipanti avevano una storia familiare di diabete di primo grado se erano imparentati con almeno un genitore, fratello o figlio con diabete. BMI e pressione sanguigna sono stati ottenuti durante gli esami fisici. Sono stati raccolti campioni di sangue per determinare la glicemia a digiuno, l’HbA1c e i profili lipidici.

Della coorte di studio, 1.292 hanno riferito di avere una storia familiare di diabete di primo grado. Nell’analisi logistica multivariata, le persone con una storia familiare di diabete avevano maggiori probabilità di avere una glicemia a digiuno più elevata (OR=1,102; IC 95%, 1,048-1,16; p<0.001), glicemia a 2 ore (OR=1,042; IC 95%, 1,019-1,065; p<0.001), trigliceridi (OR = 1,071; IC 95%, 1,014-1,132; p=0,014) e indice di fegato grasso (OR=1,004; IC 95%, 1,001-1,006; p=0,006) rispetto a quelli senza storia familiare.

Lo stato metabolico del glucosio non ha interferito con l’associazione tra una storia familiare di primo grado di diabete e l’indice di fegato grasso. Dopo aggiustamento per età, la storia familiare di diabete di primo grado era un fattore indipendente associato all’indice di steatosi epatica negli uomini (p=0.011), nelle donne in premenopausa (p <.001) e donne in postmenopausa (p=0.006).

“Indipendentemente dallo stato del metabolismo del glucosio, i parenti di primo grado dei pazienti con diabete sembrano più suscettibili alla NAFLD”, hanno scritto i ricercatori. “Pertanto, per i parenti di primo grado di pazienti con diabete, anche in assenza di diabete, è importante eseguire lo screening e prevenire la NAFLD nella fase iniziale”.

