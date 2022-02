Quello che devi sapere sulle scommesse e che nessuno ti ha mai detto finora

Le scommesse sportive hanno assunto negli ultimi anni sempre più importanza, andando a sostituire Totocalcio e Totogol in ambito previsioni dei risultati. Una moda destinata a durare, visto che fare una scommessa su un evento è un ottimo modo per goderselo maggiormente e magari guadagnare pure qualcosa sullo stesso.

Scommettere sullo sport può essere un esperienza molto divertente, ma perché sia anche remunerativa, deve essere un attività fatta con responsabilità. Seguire le indicazioni di una guida scommesse calcio redatta da esperti, diventa quindi un passo indispensabile se vogliamo unire passione e logica.

Ecco in sintesi cosa devi sapere e come approcciare il mondo delle scommesse:

Capire le quote e scegliere le migliori.

Nel momento in cui andiamo ad effettuare una scommessa, ci troviamo di fronte ad una quota. Un numerino che rappresenta il possibile moltiplicatore, in fase di vincita, di quanto da noi puntato. É quindi indispensabile conoscere bene come funziona il sistema delle quote e scegliere a parità di evento e risultato su cui puntare la quota migliore. Il consiglio quindi, prima di effettuare la puntata é sempre quello di usufruire di un sistema di comparazione quote calcio.

Analizzare i numeri

I numeri e le statistiche non ci daranno la certezza di “azzeccare” la puntata, ma possono essere molto utili per avere maggiori possibilità di vincita. Ecco perché dovremmo essere bravi e capaci nel prestare la giusta attenzione alle statistiche. Conoscere l’andamento delle squadre, le caratteristiche delle stesse e lo stato di forma dei giocatori può essere cruciale per innalzare le possibilità di vincita.

Sapere cosa giocare

Scommessa singola? Multipla? Sistema? Le possibilità di scommesse per ogni evento e giornata di campionato sono tante e molto diverse tra loro. Conoscere le varie possibilità é fondamentale, soprattutto se vogliamo padroneggiare meglio il rischio ed incrementare i possibili guadagni.

Variare la tipologia di scommessa può inoltre permettere di “coprire” un evento da diversi punti di vista e possibili risultati al fine di avere diverse opzioni di vincita che possono “combinarsi” o “coprirsi” fra loro.

Le scommesse live

Alle scommesse tradizionali, per una maggior variabilità anche durante gli eventi, si aggiunge la possibilità di effettuare scommesse Live. In queste scommesse, che avvengono in tempo reale, alla statistica si aggiunge la velocità ed il “senso di anticipazione”. Analizzando infatti la partita e ciò che si vede sul campo al momento si può andare infatti a tentare di anticipare un possibile risultato finale o una svolta nel match.

Metti da parte il “lato tifoso”

Chi desidera che l’atto di scommettere non sia solo un attività ludica dovrebbe fare molta attenzione a separare il lato tifoso da quello dello scommettitore. Se da una parte infatti è il cuore che comanda e definisce il possibile risultato, dall’altra deve essere la mente e la logica.

É infatti necessario essere consapevoli di cosa si sta rischiando, avere pazienza, usare la logica e tanta perseveranza. Scommettere è un attività di tipo “scientifico”, in cui le emozioni non dovrebbero mai entrare.

Per concludere

Scommettere può essere un divertimento, ma non per questo dovrebbe per forza essere anche una perdita economica. Con le giuste conoscenze e l’applicazione delle stesse, si può approcciare il mondo delle scommesse in maniera consapevole.