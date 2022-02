Olaf Hajek in libreria con “Veggie Power”

Che cosa sono le verdure? Come si distinguono dai frutti? E hanno davvero dei superpoteri? Dalla sottile carota alla panciuta melanzana, dai pisellini primaverili alla zucca autunnale, dalla pallida patata alla sgargiante barbabietola, tutti gli ortaggi sono importantissimi per la nostra salute e non solo. Un libro per conoscere la loro storia e le loro qualità naturali. E grazie alle affascinanti illustrazioni, scoprire che oltre a far bene, le verdure sono anche uno spettacolo per gli occhi.

Olaf Hajek è un’artista molto quotato, le cui illustrazioni sono pubbliche dalle più importanti riviste internazionali. Ha tenuto varie mostre in giro per il mondo. Vive a Berlino.