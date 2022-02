I Variance tornano con il singolo “Mystery”

La band Variance torna sulla scena musicale con il singolo “Mystery”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

La band Variance, nuovissimo progetto musicale nato nel riminese, condivide con il pubblico il suo primo singolo: “Mystery”. La scrittura del pezzo trae ispirazione dalle radici dei tre membri della formazione, in particolare dalla loro adolescenza.

Il racconto di un’avventura estiva può lasciare l’impressione di un ascolto leggero, ma analizzando “Mystery” nel profondo si scoprono intricate e affascinanti sfumature, capaci di discostarsi dai cliché.

Forti emozioni, il ricordo di una vecchia fiamma e il solleticare l’immaginazione. Si pensa a come, tornando indietro nel tempo, tutto potrebbe cambiare modificando anche un solo dettaglio.

Chiunque farebbe qualcosa di diverso potendo rivivere determinate situazioni, i Variance si sono fatti ispirare da questo concetto.

Il testo del brano ha l’obiettivo di lasciare libera interpretazione ad ogni ascoltatore in base alle proprie esperienze, legando ricordi e sensazioni che chiunque può aver provato ad una melodia difficile da dimenticare.

Produzione e arrangiamento, a cura degli stessi Variance, brillano in “Mystery”. La strofa è ispirata a sonorità pop contemporanee, che costruiscono un flusso accattivante capace di esplodere in un ritornello a tinte decisamente più rock. L’utilizzo dei sintetizzatori e di svariati elementi di elettronica arricchiscono la canzone, premiando come protagonista la voce di Alessandro Fonti.

Il videoclip, realizzato magistralmente da Filippo Cinotti, rappresenta tutto l’arco della storia estiva, seducente ed innocente, le cui scene si alternano alla band che esegue il brano.

L’esordio interessante di una band che farà senz’altro parlare di sé.

I Variance nascono nel 2020 dalla collaborazione tra il cantante Alessandro Fonti e la coppia di chitarristi Enrico Perugini e Andrea Pironi, quest’ultimo impegnato anche nel ruolo di produttore e fonico di mix della band.

Dopo diverse esperienze in band locali, il trio decide di unire idee e musicalità per creare un sound con la freschezza del pop moderno e l’energia dell’alternative rock.

Tra le influenze dei Variance vengono citati artisti come Muse, PVRIS, 30 Seconds To Mars e The 1975.

Il primo album, interamente autoprodotto dalla band, viene anticipato dal primo singolo estratto, “Mystery” a inizio 2021.

YouTube video “Mystery”: https://youtu.be/wi8rH5OWIQc

Ascolta su Spotify: https://spoti.fi/3qYdX47