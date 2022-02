Coez online con il video di “Fra le nuvole pt.1 e pt.2”

Disponibile online su YouTube il videoclip del singolo “Fra le nuvole pt.1 e pt.2’” di Coez: il brano fa parte dell’ultimo disco “Volare”

E’ online il nuovo video di Coez ‘Fra le nuvole pt.1 e pt.2’. A raccontare il nuovo brano contenuto nell’ultimo disco ‘Volare’ (targato Carosello Records), è stato lo stesso cantautore sui social: “È stato un onore lavorare sulle tracce separate di ‘Mio fratello è figlio unico’ del grande Rino Gaetano. In un primo momento non eravamo sicuri di riuscire ad ottenere il via libera per usare i campioni, e quindi abbiamo creato una versione alternativa del pezzo, alla fine mi sono affezionato a tutte e due e le ho mischiate. Il video è stato interamente girato in pellicola ed è pieno di citazioni, spero vi piaccia, a me fa VOLARE”.

Con Volare inizia una nuova avventura per live per Coez. Dopo l’annuncio delle date in programma il cantautore ha collezionato numerosi sold out.

Coez in tour, ecco tutte le date

9 febbraio 2022 || Parma @ Campus Music Industry – SOLD OUT

11 febbraio 2022 || Livorno @ The Cage

12 febbraio 2022 || Firenze @ Viper – SOLD OUT

14 febbraio 2022 || Ravenna @ Bronson Club – SOLD OUT

17 febbraio 2022 || Modugno (BA) @ Demodè

18 febbraio 2022 || Maglie (LE) Industrie Musicali

20 febbraio 2022 || Napoli @ Duel Beat

22 febbraio 2022 || ROMA @ Planet Roma – SOLD OUT

7 marzo 2022 || Torino @ Teatro Concordia – NUOVA DATA

13 marzo 2022 || Bologna @ Estragon – NUOVA DATA

26 marzo 2022 || Firenze @ Tuscany Hall – NUOVA DATA

7 aprile 2022 || Milano @ Alcatraz – NUOVA DATA

14 aprile 2022 || Brescia @ Gran Teatro Morato – NUOVA DATA

15 aprile 2022 || Padova @ Gran Teatro Geox – NUOVA DATA

20 aprile 2022 || Roma @ Atlantico – NUOVA DATA