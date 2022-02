Marti Stone torna con una nuova canzone

“Zzovuoi?” è il nuovo singolo di Marti Stone: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Per Marti Stone il 2022 parte con un grido di liberazione.

La regina delle domande retoriche è in realtà una risposta d’emergenza, un mantra catartico che allontana le pressioni e le rispedisce al mittente.

Vorremmo sempre dire la cosa giusta, ma spesso niente si dimostra più risolutivo di un… Zzovuoi?! accompagnato dal celebre gesto.

Il concetto di “libertà” è del tutto soggettivo, per Marti Stone l’unica regola è essere autentici, citando la rapper: ”essere credibili è il primo passo per far accadere cose incredibili”.

“Il tuo pride solo hype, figlio del 3G. Non è che fai black life perchè hai le treccine”.

Il flow melodico e serrato scorre su arpeggi di chitarra e ritmiche trap che fanno da tappeto a un testo ricco di temi di attualità e di riferimenti autobiografici.

Non mancano critiche verso l’appropriazione culturale da parte del mondo dell’intrattenimento a discapito delle comunità Black e LGBTQ+ e la sempre più spiccata tendenza al distacco dalla realtà per favorire di un mondo virtuale.

Zzovuoi? pone lo sguardo su una generazione a pezzi, indecisa tra “spararsi in testa o spararsi un selfie” (cit.)

Zzovuoi fa muro al giudizio altrui, invita a cogliere al volo le opportunità perchè anche se non riportata, questa vita ha una data di scadenza.

Segui Marti Stone

instagram.com/itsmartistone/

https://spoti.fi/3nxEzIa