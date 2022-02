Marghet debutta con il singolo “Pensiero fisso”

Si intitola “Pensiero fisso” il singolo d’esordio derlla cantautrice veronese Marghet: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

In radio e in digital download, “Pensiero Fisso” (Carioca Records/Artist First) il singolo d’esordio della giovane cantautrice veronese MARGHET.

“Pensiero fisso” è un brano intenso che racchiude in sé quell’emozione, quel dolore nel raccontare la fine di una relazione che porta a galla il forte legame che c’è stato, le sensazioni

vissute, la passione che univa entrambi e tutte quelle promesse fatte ma non mantenute. In molti si trovano a vivere relazioni travolgenti e piene di promesse ma che non sempre vanno a

finire come si immaginava, e quindi tornano nella mente come “flash-back” le istantanee felici di quei giorni, come se fossero ormai scandite nel tempo e impossibili da dimenticare.

Il brano è stato scritto da Margherita Girelli e composto da Tommaso Albi (Sike), registrato, mixato e masterizzato presso l’URI Studio di Verona ed è prodotto da Federico Sambugaro (Federico Secondome).

BIOGRAFIA

La scintilla per la musica nasce in Marghet dopo aver assistito all’opera di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris” all’Arena di Verona; da quel giorno ha iniziato a cantare e ballare, ispirata dalla figura di Esmeralda, protagonista dell’opera.

Marghet, all’anagrafe Margherita Girelli, oggi ha 21 anni ed è originaria di un piccolo centro in provincia di Verona. Ha studiato danza per dodici anni e canto. Ma è stato nel primo lockdown del 2020 che ha iniziato a scrivere i testi delle sue canzoni mettendo nero su bianco i suoi sentimenti e le sue emozioni, cosa che le è venuta fin da subito molto naturale. Cerca qualcuno che possa ascoltare i suoi lavori e incontra così il produttore e cantante Federico Sambugaro, il quale non solo arrangia i suoi primi brani, ma cerca di guidarla e indirizzarla artisticamente.

