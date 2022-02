Chirurgia: bupivacaina liposomiale efficace per il dolore

La bupivacaina liposomiale ha dato risultati promettenti nel dolore post-chirurgia pediatrica secondo un nuovo studio

Le opzioni non oppioidi per la gestione del dolore post-chirurgico nei pazienti pediatrici rimangono poche, ma un recente studio pubblicato sul Journal of Clinical Anesthesia suggerisce che la bupivacaina liposomiale è sicura per loro. I risultati di questo studio, chiamato studio PLAY, hanno portato alla successiva approvazione della FDA dell’uso di infiltrazione monodose di bupivacaina liposomiale in pazienti di età pari o superiore a 6 anni.

Lo studio PLAY, uno studio multicentrico, in aperto, randomizzato di fase 3, ha arruolato 98 pazienti in 15 siti. I pazienti sono stati divisi in due gruppi di età: 1) pazienti di età compresa tra 12 e meno di 17 anni sottoposti a chirurgia della colonna vertebrale e 2) pazienti di età compresa tra 6 e meno di 12 anni sottoposti a chirurgia della colonna vertebrale o cardiaca.

Nel gruppo 1, i pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere una singola dose di bupivacaina liposomiale espansa con soluzione fisiologica normale o bupivacaina cloridrato (HCl) espansa con soluzione fisiologica normale.

Nel gruppo 2, tutti i pazienti hanno ricevuto bupivacaina liposomiale. Il dosaggio era basato sul peso, mirando alla dose massima che sarebbe stata prevedibilmente sicura. Per garantire una distribuzione uniforme del farmaco, questo è stato somministrato al termine dell’intervento chirurgico tramite infiltrazione locale lungo l’intera lunghezza dell’incisione prima della chiusura della ferita.

“Abbiamo arruolato pazienti spinali e cardiaci perché volevamo ricoverati, pazienti che potessimo rintracciare in ospedale e da cui prelevare campioni farmacocinetici senza difficoltà”, ha affermato Christopher Tirotta, capo dell’Anestesiologia presso il Nicklaus Children’s Hospital, a Coral Terrace, in Florida, e ricercatore capo dello studio.

Queste procedure utilizzano anche incisioni lunghe e standardizzate che richiedono l’uso di elevati volumi di anestetici locali. Nel gruppo 1, la lunghezza media dell’incisione era di 30,9 cm per coloro che ricevevano bupivacaina liposomiale e 30,3 cm per quelli che ricevevano bupivacaina cloridrato. Nel gruppo 2, i pazienti sottoposti a chirurgia della colonna vertebrale avevano una lunghezza media dell’incisione di 19,3 cm e quelli sottoposti a chirurgia cardiaca una lunghezza media dell’incisione di 13,0 cm.

Gli autori dello studio hanno notato che le concentrazioni plasmatiche di bupivacaina dopo la somministrazione di bupivacaina liposomiale erano più elevate e più sostenute nei pazienti sottoposti a cardiochirurgia, forse perché l’incisione più breve limitava la bupivacaina liposomiale a un’area più piccola e aumentava il tasso di assorbimento del farmaco. Nel gruppo 2, le più alte concentrazioni individuali di bupivacaina dopo la somministrazione di bupivacaina liposomiale misurate in qualsiasi paziente erano 436 ng/mL per la chirurgia della colonna vertebrale e 1.290 ng/mL per la chirurgia cardiaca.

Concentrazioni plasmatiche prolungate

Lo studio ha rilevato che i pazienti trattati con bupivacaina liposomiale per chirurgia della colonna vertebrale o cardiochirurgia presentavano concentrazioni plasmatiche di bupivacaina prolungate rispetto a quelli trattati con bupivacaina cloridrato, con una distribuzione bifasica che suggeriva un rapido assorbimento iniziale seguito da un rilascio prolungato.

I primi picchi di concentrazione si sono verificati circa un’ora dopo la somministrazione, seguiti da un picco successivo di ampiezza simile o inferiore circa 15-30 ore dopo, a seconda della fascia di età e del tipo di intervento chirurgico. Nonostante una dose iniziale più elevata (4 contro 2 mg/kg), la bupivacaina liposomiale generalmente ha rilasciato una dose totale di bupivacaina inferiore per intervallo di tempo rispetto alla bupivacaina cloridrato.

Gli eventi avversi (AE) più comuni sono stati costipazione, nausea e vomito. In entrambi i gruppi, tutti gli eventi avversi correlati al trattamento erano da lievi a moderati. Un evento avverso grave in un paziente che riceveva bupivacaina cloridrato e tre eventi avversi gravi in ​​pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca non sono risultati correlati al trattamento. Si sono verificati alcuni casi di contrazioni muscolari, tachicardia o capogiri che, analogamente, non sono stati considerati correlati al trattamento in studio. Non sono state osservate differenze clinicamente significative nei risultati dei test di laboratorio o nei segni vitali tra i gruppi di chirurgia.

“Nello studio PLAY, i livelli plasmatici di bupivacaina dopo l’intervento chirurgico rimanevano ben al di sotto delle soglie di tossicità stabilite negli adulti”, ha detto Tirotta. “Riteniamo che i dati supportino il profilo di sicurezza di questo farmaco nella fascia di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Inoltre, lo stiamo utilizzando a partire da 1 anno di età nella nostra pratica e attualmente sto conducendo uno studio di farmacocinetica su pazienti cardiaci che ricevono bupivocaina liposomiale miscelata con bupivacaina allo 0,25%. Abbiamo pubblicato uno studio retrospettivo sul nostro uso in cardiochirurgia pediatrica con questo farmaco. Vogliamo continuare a spingerci oltre”.

Diversi altri studi stanno esaminando l’uso della bupivacaina liposomiale nei pazienti pediatrici. “Sarà interessante vedere cosa succede man mano che l’uso della [bupivacaina liposomiale] si espande”, ha sottolineato Cheryl K. Gooden, professore associato di Anestesiologia e Pediatria alla Yale University School of Medicine. “Può solo aiutare nel processo generale di recupero migliorato dopo l’intervento chirurgico”.

Tirotta C. F. et al., A multicenter study to evaluate the pharmacokinetics and safety of liposomal bupivacaine for postsurgical analgesia in pediatric patients aged 6 to less than 17 years (PLAY) J Clin Anesth. 2021 Dec;75:110503. doi: 10.1016/j.jclinane.2021.110503. Epub 2021 Sep 14. leggi