Borse: arrivano le Special Edition firmate LEDEFF

LEDEFF: borse e accessori dallo stile contemporaneo e dall’anima antica: alle collezioni ora si affiancano le Special Edition

Fondato nel 2017 dalle sorelle Barbara e Luigia de Felice, il brand LEDEFF propone borse e accessori (cinture, portachiavi, tracolle, mobile pouch e marsupi) di lusso, in cui la contaminazione tra antico e moderno, la ricerca costante di tessuti pregiati, moderni e vintage, e l’accostamento tra pellame e ottoni delineano un nuovo, particolarissimo stile.

LEDEFF è la creazione di uno spazio in cui confluiscono echi del passato, linee essenziali e geometrie cromatiche, unicità, eleganza e passione per la manifattura e le lavorazioni artigianali. Una visione che nasce dal passato e vive nel presente con creatività e grande attenzione al più piccolo dettaglio.

Le capacità tecniche di Barbara e l’occhio attento alle nuove tendenze di Luigia danno vita a un prodotto ricercato. La passione per le proprie radici e valori ha alimentato il progetto delle sorelle, incentrato sull’eccellenza del Made in Italy. I loro prodotti sono il risultato di un artigianato tradizionale e di materiali accuratamente selezionati. La ricerca e la sperimentazione sono il cuore del processo creativo di LEDEFF.

Tradizione italiana e identità partenopea sono le caratteristiche principali, cucite sapientemente a mano su ogni borsa e accessorio firmato LEDEFF.

IL BRAND, LA SUA STORIA

Il brand prende vita dai bauli di una collezionista. Quelli che la nonna Rosaria, figlia d’arte di una nota sartoria napoletana di inizio ‘900, lascia alle sue nipoti, Barbara e Luigia.

Bauli pieni di storia, di stoffe preziose come velluti francesi in seta, bordure e ricami con fili d’oro di stole provenienti da antichi paramenti liturgici, fibbie e bottoni vintage, vestiti e accessori antichi, tutti perfettamente conservati.

Barbara e Luigia decidono di dare nuova vita a questi oggetti e li trasformano in una linea esclusiva di borse. Pezzi unici, irriproducibili. In un’attenzione maniacale ai dettagli e alle rifiniture. E uniscono le loro competenze: la creatività di Barbara nei disegni e nelle forme, la meticolosità di Luigia nella ricerca di materie prime di altissima qualità.

Tessuti che provengono dal mondo dell’interior design, come velluti e shantung in seta, si uniscono a pellami pregiati provenienti dalle migliori concerie italiane. A conferire unicità e autenticità ad ogni borsa sono le decorazioni in ottone di ispirazione vintage, realizzate a mano nelle più antiche fonderie napoletane.

L’attaccamento alla propria terra e la conoscenza del tessuto produttivo, consegna LEDEFF a un Made in Italy di eccellente fattura. Il gusto, la femminilità delle epoche passate e il tocco moderno si fondono in un brand che nasce da due muse ispiratrici, nonna Rosaria e mamma Silvia a cui è dedicata la borsa iconica del brand con il simbolo del leone. Due donne dalla classe innata e senza tempo.

LE SORELLE DE FELICE, LE FONDATRICI

Barbara e Luigia nascono a Napoli, in una casa in cui respirano moda e design fin da bambine.

Barbara, la prima di quattro figli, vive a Napoli. Seguendo le orme del padre, diventa architetto e interior designer. Durante il periodo universitario si dedica allo studio del periodo napoletano dal ‘600 ai primi anni del ‘900, nella rielaborazione moderna di questi stili. Progetta e realizza personalmente tappeti in pellame pregiato che vende in studi di arredamento. Ama i forti contrasti. Spazia nel minimal contemporaneo inserendo elementi d’antiquariato, fondendo stili e colori. La sua passione sono i tessuti. Li studia, li analizza, li rielabora. Diventano l’elemento principe dei suoi progetti. Imprimono la firma nelle sue case. Da architetto concepisce la moda come design, come insieme di strutture, geometrie, di armonie e incastri tra volumi. La sua mano è facilmente “prestata” alla moda, ideare una borsa o una casa è per lei molto simile, la progettazione è la stessa. Oggi con LEDEFF esprime tutta la sua creatività.

Luigia vive a Milano ed è l’ultima dei quattro figli. Laureata in Economia Aziendale, inizia la sua carriera nella moda passando dalla piccola media impresa alla multinazionale, ricoprendo diversi ruoli, dal commerciale al creative. Appassionata di vintage, adora gli abiti della nonna, che indossa e reinterpreta creando un suo stile unico e personale. Sempre a caccia di pezzi bizzarri nei mercatini di Londra, Parigi, Berlino, dovunque il brocante chiama, lei va.

Le due sorelle uniscono le competenze e il brand diventa un omaggio alla famiglia. Il naming è una naturale evoluzione del soprannome dato ai quattro fratelli, unitissimi: “i Deff”. LEDEFF, sono loro, Barbara e Luigia.

LA PRODUZIONE, L’ECCELLENZA MADE IN ITALY

Fermamente convinte che un prodotto di eccellenza debba iniziare dalla scelta delle materie prime, Barbara e Luigia sono estremamente attente nell’analisi dei propri fornitori, che selezionano in base a parametri di qualità molto elevati.

Le pelli pregiate e soffici al tatto, provengono esclusivamente dalle migliori concerie italiane, note per la serietà e la qualità di pellame certificato. La selezione del pellame utilizzato è sempre più orientato all’impiego di scarti o avanzi di produzione, in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione delle eccedenze. Inoltre, le pelli sono realizzate attraverso un processo di conciatura alternativo che non prevede l’uso di metalli o cromo e assicura un minore impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

I tessuti di arredamento luxury sono scelti tra le più note case dell’interior design, con uno sguardo particolare alle stoffe francesi. Le fibbie e le decorazioni sono rigorosamente in ottone. Trovare i fornitori giusti è fondamentale, perché il risultato finale inizia da qui.

La produzione di LEDEFF è 100% Made In Italy. Scegliere di lavorare esclusivamente con artigiani italiani è una scelta etica e di certezze. Consente di avere il costante controllo della filiera in ogni fase della lavorazione e, soprattutto, di affidarsi a competenze riconosciute a livello mondiale per la precisione e l’attenzione ai prodotti finiti.

La ricercata manifattura di ogni singola borsa, nei tagli, nelle cuciture, nelle giunture, nelle fibbie è la sintesi di un processo che viene da lontano. Tramandato nelle botteghe, nei laboratori artigianali e nelle abilità di chi crede ancora nell’amore e nella cura meticolosa del proprio lavoro.

Le decorazioni sono realizzate a mano in antiche fonderie napoletane dove l’ottone, metallo principe, è sottoposto a un procedimento tradizionale, detto “a staffa”, con il metallo liquido incandescente colato negli stampi. I successivi processi di lucidatura e di rivestimento galvanico consentono di aumentare la resistenza alla corrosione.

Prende così forma una borsa o un accessorio LEDEFF: ricerca e creatività, cura e passione, tradizione e futuro.

LE SPECIAL EDITION

Si affiancano alle collezioni le Special Edition firmate LEDEFF con pezzi unici o in tiratura limitata, per un concetto di accessorio senza tempo e senza stagione dove l’unicità è la vera differenza. I tessuti utilizzati sono fuori produzione, di archivio o ricercati nei mercati di antiquariato per regalare un fascino antico e unico, un pezzo di storia irripetibile.

Borse realizzate e pensate ognuna con una particolarità dei tessuti e delle decorazioni, nessuna uguale all’altra. Creatività estrema e ricerca continua per dare vita a veri e propri pezzi da collezione.

ICONIC: ZODIAC COLLECTION

Zodiac è la collezione di borse, iconica e continuativa, dedicata ai segni dello zodiaco firmata LEDEFF.

La collezione ha come ispirazione una cintura vintage appartenente alla nonna Rosaria, decorata con borchie raffiguranti i dodici segni zodiacali. Affascinate da questo particolare accessorio, le sorelle Barbara e Luigia, hanno utilizzato le borchie originali come calco per realizzarne di nuove, da applicare sulle borse LEDEFF.

Ciascun segno zodiacale viene disegnato a mano e realizzato in ottone finitura oro nelle antiche fonderie napoletane. Successivamente viene lavorato da artigiani specializzati che conferiscono lo stesso effetto antico delle borchie originali.

Questa capsule di borse in pelle è altamente personalizzabile. Il cliente infatti può scegliere tra diversi colori e dodici segni zodiacali. Il segno zodiacale, dall’ispirazione retrò, viene poi applicato come un antico gioiello sulla borsa ECLITTICA. La borsa, realizzata in pelle e dettagli tono su tono in velluto, ha una forma che ricorda una costellazione.

Portachiavi e cinture, sempre personalizzabili, completano la collezione.

I prodotti LEDEFF sono acquistabili online sull’e-commerce ufficiale www.ledeff.it.

Lo showroom ha sede a Napoli in Via Domenico Morelli 7, a due passi dal celebre Lungomare Caracciolo.