Tome pubblica il nuovo brano “Miss Me”

Tome lancia sulla luna un nuovo pezzo insieme al collettivo 47Milano. Miss Me segue la trap elettronica del pezzo precedente, MSN, con temi hyperpop e futuristici.

Viaggiatore nello spazio e nel tempo, con una “borsa sotto l’occhio”, Tome scala il cielo fino a mancarci già, tanto riesce ad arrivare in alto.

Un susseguirsi di immagini come fossero un eco lontano, tra la vita quotidiana e quella nello spazio. Tome scorre deciso sulla produzione di 47Milano, con un linguaggio semplice che riesce a rendere personale tramite accostamenti inediti e continui rimandi ai corpi celesti: “tra le stelle e la luna”, come Tome annuncia su Instagram. Poi l’eclissi, evento che affascina e scandisce il ritorno dell’artista. Questo “sad kid from the future” ogni volta che scende sulla Terra ci spedisce molto in alto.

Tome

Tome, classe 1994, nasce e cresce tra le zone 3 e 4 di Milano: figlio di un chitarrista, la musica è sempre stata una costante della sua vita. Nei primi anni 2000, con l’uscita di Get Rich Or Die Tryin di 50 Cent, si avvicina all’hip-hop americano. Scopre poi il rap italiano con Turbe Giovanili di Fabri Fibra e MI-Fist dei Club Dogo. Nel 2016 si trasferisce in zona 9 e forma il collettivo “DDR” Danse Du Roi. Da lì a poco, arriva il suo vero esordio con Dromedari. Continua poi a sperimentare e inizia a calcare palchi importanti – tra cui, nel 2017, i Magazzini Generali di Milano, in apertura a Lazza, fino all’uscita del suo primo album a marzo 2019: Nibiru (Pianeta 9), interamente prodotto da El Feo Beats. Nel gennaio 2020 entra sotto l’ala del collettivo 47Milano.

47Milano

47Milano è un gruppo di producer e musicisti che si muove con uno stile unico nella produzione di musica per giovani talenti della scena urban italiana. A tutti gli effetti, una nuova etichetta discografica, che fa delle contaminazioni e della sperimentazione il suo gusto distintivo. Nel roaster, oltre a Tome altri artisti, come K.Wasabi, Venis e Rico Rua, distribuiti da Island Records e seguiti da Metatron Group.