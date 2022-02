“Radiatori” è il nuovo singolo dei Granelli

Online il nuovo singolo dei Granelli dal titolo Radiatori. Il brano, che si caratterizza per le sue sonorità a metà tra il cantautorato pop e l’indie-rock, è stato scritto in Inghilterra

Il brano, che si caratterizza per le sue sonorità a metà tra il cantautorato pop e l’indie-rock, è stato scritto in Inghilterra, in un monolocale con classica moquette grigia, e il titolo prende il nome dall’unico oggetto sull’orizzonte visivo nelle notti invernali: un radiatore bianco con sticker di pericolo incendio.

Dall’ingestione di TV e solitudine, Radiatori è il monologo di amanti in crisi, rivolto a controparti così evanescenti che quasi potrebbero non essere mai esistite. L’arrivo dell’inaspettato, dell’insolito, anche del violento, è confinato allo schermo retroilluminato. In contrapposizione, la realtà intorno è statica e priva di identità, come stanze di una casa durante un trasloco. Le musiche dei titoli di coda marcano l’unilateralità delle sensazioni, la solitudine, e raccontano il desiderio di movimento intrappolato nelle reti della routine. (Granelli)

I Granelli sono Giorgio, Davide, Lorenzo e Zenk. Scrivono canzoni che possano intrecciare i cambiamenti della vita e abbracciare l’urgenza di movimento. Il progetto nasce a fine 2017 quando Giorgio e Davide presentano il brano anti-natalizio Anchesenoncisei tu. A questa anticipazione fa seguito il primo EP di cinque tracce, Partiamo (2018), che condensa i saliscendi emotivi del periodo universitario, registrato al Reparto Elettroacustica di Diego Bergamini. La produzione di tutto il repertorio originale è a cura di Luca Balduzzi, mentre dal dicembre 2019 ha inizio una nuova collaborazione con Safe, che produce un remix. Nel 2021 la band, a cui si sono nel frattempo aggiunti Lorenzo e Zenk, è semifinalista di Nuovi Suoni, risultando tra i 12 migliori progetti di musica originale della provincia di Bergamo. Al crocevia di cantautorato pop e indie-rock, in tensione tra appartenenza mediterranea e affinità nordiche, Radiatori è il nuovo singolo dei Granelli e anticipa l’EP dal titolo Cani, Stelle e Videotape.