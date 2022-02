“Quando non ci sei” degli Ada ha anche un video

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Quando non ci sei”, il nuovo singolo degli degli Ada: il brano è su tutte le piattaforme digitali

Dopo l’anteprima su Rockon, è disponibile ovunque il video per Quando non ci sei, il nuovo singolo degli ADA, fuori ovunque per Pioggia Rossa Dischi. Un nuovo capitolo per la band veneta, già presente nella playlist Rock Italia di Spotify, dedicato a chi si sta vedendo il tempo scorrere via senza pietà, a chi si rifugia nella routine e nelle facce amiche. Quanto non ci sei è un inseguimento rock senza tregue, il primo brano di cui vi innamorerete nel 2022.

I brani sono stati prodotti e registrati presso numeronovestudio e Il Baito Riprese Audio

ad opera di Luigi Pianezzola (Bruuno/The Soft Moon/Karakaz) e Filippo Mocellin (Virtual Time/fulibu).

BIO:

Una carezza che lascia vuoto, da riempire con urla di speranza. ADA siamo noi, forti e fragili, per le distanze che ci avvicinano negli anni che segnano il nostro futuro.

Insieme dal 2016, Gabriele, Giovanni, Leonardo e Matteo sono ADA; originari di Bassano del Grappa, sono lanciati dal primo posto al contest dell’AMA Music Festival 2018 e registrano nel 2019 il loro album d’esordio autoprodotto “TENETEMI”, pubblicato nell’aprile dello stesso anno. Fino al 2020, calcano numerosi palchi della zona e accompagnano artisti come Venerus, Finley, Selton, Costiera.