Previsioni meteo 5 febbraio 2022: deboli piogge sulle regioni adriatiche

Le previsioni meteo di oggi, sabato 5 febbraio 2022: il passaggio di un nucleo instabile porta precipitazioni di scarsa intensità sulle regioni del versante adriatico

Condizioni meteo senza variazioni di rilievo sull’Italia in questo primo fine settimana del mese di febbraio che trascorrerà con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi a causa di una situazione sinottica che da giorni ormai vede l’Inverno in letargo. Nella giornata di ieri una blanda saccatura ha portato pioviggini al Centro, mentre nella giornata di oggi saranno possibili deboli piogge lungo tutto il versante adriatico. Bel tempo altrove, con temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni non sono all’orizzonte novità di rilievo. Nella giornata di domani l’alta pressione delle Azzorre si farà sempre più presente sulla nostra Penisola, con tempo soleggiato da Nord a Sud. Lunedì avremo una veloce irruzione fredda e un rapido passaggio perturbato al meridione, con neve localmente sotto i 1000m. Il peggioramento avrà breve durata, perché poi per tutta la prossima settimana sarà dominio anticiclonico.

Intanto per oggi, sabato 5 febbraio 2022, al Nord Italia nuvolosità compatta al mattino specie lungo la Pianura Padana, con sporadiche pioviggini; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio assenza di nuvolosità sui settori alpini, asciutto altrove con nubi irregolari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti sui settori pianeggianti.

Al Centro cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino con isolate piogge tra Lazio e Marche. Al pomeriggio attese deboli nevicate tra Lazio e Abruzzo oltre i 1500 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui versanti adriatici; neve fin verso i 1600-1700 metri in Appennino.

In Toscana nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo asciutto anche in serata con ampi spazi di sereno.

Tempo stabile al mattino al Sud e sulle Isole con nuvolosità alta in transito; deboli piogge solo sulla Puglia. Al pomeriggio addensamenti più consistenti specie sulle regioni peninsulari, ma sempre con tempo asciutto. In serata maltempo in arrivo, con piogge tra Molise, Puglia e versanti Tirrenici della Calabria; variabilità asciutta altrove.

In Calabria in particolare giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. Addensamenti più compatti tra la sera e la notte quando non si escludono deboli piogge specie lungo le coste tirreniche.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud. Massime in calo al Centro e su Sardegna, in rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.