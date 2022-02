“Seduta di coppia” è la nuova mostra di Antonio Pronostico a Roma: sarà visitabile fino al 5 marzo 2022, le informazioni utili

Si intitola ‘Seduta di coppia’ la ‘personale’ di Antonio Pronostico che inaugurerà il 5 febbraio nella galleria romana Rosso20sette. Premio Artribune come Migliore Illustratore 2021, con un autoritratto agli Uffizi di Firenze (dove al primo piano del museo c’è una nuova sezione dedicata ai più brillanti fumettisti italiani) e con diversi graphic novel in catalogo per Coconino Press, Antonio Pronostico è una delle matite più interessanti della nostra scena contemporanea. La mostra, aperta fino al 5 marzo, è dedicata alle coppie che si amano, al loro vissuto quotidiano disegnato su una sedia.

‘Una sedia per due’ sarebbe stato infatti un titolo divertente e altrettanto evocativo per questa personale che gioca con il termine ‘seduta’. Negli anni che stiamo vivendo la seduta di coppia è certamente l’incontro con lo psicologo, l’appuntamento per capirci qualcosa, per trovarsi, ritrovarsi e anche litigare.

Invece Antonio Pronostico nei suoi 20 quadri (8 tele dipinte con acrilico e 12 disegni su carta con pastello) ci svela un mondo a due fatto di tenerezza, noia o equilibrio precario, uno scenario caldo e a tratti divertente.

I due amanti di ‘Seduta di coppia’ portano leggerezza, invitano a fantasticare sul cosa si stiano dicendo ma soprattutto restituiscono un’intimità quotidiana tanto romantica quanto reale. E in effetti, come scrive Fabiagio Salerno nel testo critico che accompagna la presentazione della mostra: “La sedia è la regina del design industriale (per qualcuno se la gioca con la lampada), perché è una sintesi dell’architettura: materia, forma e struttura si condensano in un oggetto semplice, la cui funzione è così chiara che non va spiegata” e ancora spiega: “L’architettura è un’immagine e il design è il suo decoro. Ci meravigliamo quando un progetto finito è davvero identico al suo render – e la sedia è un orpello tra gli altri: caratterizza l’immagine di uno spazio rigorosamente vuoto. Così perfino un oggetto d’uso quotidiano come la sedia ha finito per perdere la sua funzione. Il divano ci ha inghiottiti a tal punto da riuscire a diventare insieme seduta e tavolo da pranzo, che sfruttiamo mangiando sushi con lo sguardo proiettato nell’orizzonte di serie Netflix. Le cucine ruotano attorno a isole circondate di sgabelli, e nelle sale riunioni di Google spadroneggiano i pouff”.

La chiosa del critico sintetizza perfettamente l’essenza del lavoro dell’artista: “Con le sue sedute di coppia Antonio Pronostico tenta di dar vita a oggetti spesso ostili, costringendo su sedie simbolo coppie di innamorati intenti nelle più varie attività: c’è chi prende un libro in cima a uno scaffale, chi amoreggia, chi si consola, chi sonnecchia. Sono sedie spesso scomode – questo si coglie anche nella stilizzazione del fumettista – eppure in questa serie di immagini Pronostico è riuscito in un’impresa che tante volte è sfuggita a chi quelle sedie le ha progettate: ci ha portato la vita”.

“Da poco tempo – racconta Antonio Pronostico all’Agenzia Dire (www.dire.it) – con alcuni amici colleghi, abbiamo aperto uno studio al Pigneto. Abbiamo comprato dei tavoli enormi, librerie, cassetti dove mettere i disegni e il giorno che siamo entrati per disegnare ci siamo accorti che ci eravamo dimenticati di comprare le sedie. Io in 34 anni non ho mai comprato una sedia, eppure ci passo sopra 18 ore al giorno”. Rosso20sette è in via del Sudario 39, l’opening di ‘Seduta di coppia’ è alle ore 18.00 del 5 febbraio. La mostra è aperta dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.30.