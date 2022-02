“Love” è il nuovo album di Silvia Tancredi

Fuori sulle principali piattaforme streaming, su etichetta Tilt Music Production/The Orchad, “Love”, il terzo album di Silvia Tancredi

Un lavoro importante, che segna la realizzazione di un nuovo capitolo artistico della cantante, dal sapore spiccatamente internazionale.

“Love” è composto da dieci tracce che si nutrono di gospel, soul e rhythm and blues, impreziosite dalla calda e raffinata voce di Silvia, che riesce come poche a toccare le corde emotive dell’ascoltatore.

Tra i brani della tracklist spiccano singoli già noti al pubblico come “True Love”, “Making a Way” e “Indescribable”.

La produzione artistica è di Gigi Rivetti.

Così Silvia vede il suo “Love”: «Queste 4 lettere nascondono una potenza straordinaria, danno vita alla parola Amore, il motore della vita. Durante la scrittura di questo lavoro mi sono ritrovata spesso a riflettere sul significato e il valore dell’amore nelle nostre vite, e senza accorgermene questo è diventavo il leitmotive che ha legato tutte le canzoni presenti in questo nuovo disco. LOVE è una nuova occasione per esclamare che il bene lotta contro il male e che l’amore in tutte le sue forme vince sempre».

Ad accompagnare l’uscita dell’album è il singolo “Heaven Help Us All” (sulle piattaforme streaming sempre dal 19 gennaio): «Questo brano, reso celebre da Stevie Wonder, è un classico che ogni amante del soul avrebbe voluto scrivere: ogni volta che la canto mi diverto perché riesco a dare libera espressione alla parte più calda e soul della mia voce. Le parole del ritornello sono una iniezione di fiducia e speranza: è una certezza, il cielo si prende cura di tutti noi, soprattutto degli ultimi, dei più fragili, degli emarginati» – spiega l’artista.

“Heaven Help Us All” è anche un videoclip, diretto dalla stessa Silvia Tancredi insieme a Gigi Rivetti.

Partiranno poi dal Jazz Club di Torino, il 10 febbraio, le presentazioni di “Love” in giro per l’Italia.

TRACKLIST

01) Love Me (My Lord) feat. Cinnamon Brown (Luigi Rivetti – Silvia Tancredi)

02) Making A Way (Luigi Rivetti – Silvia Tancredi – Jeremy Graeff)

03) True Love (Silvia Tancredi)

04) Heaven Help Us All (Ronald N. Miller)

05) I Fly With You (Luigi Rivetti – Silvia Tancredi)

06) Baby Can I Hold You Tonight (Tracy Chapman)

07) Indescribable (is what you are) (Luigi Rivetti – Silvia Tancredi – Eric B Turner)

08) Take These Feelings Away feat. Eric B. Turner (Luigi Rivetti – Silvia Tancredi – Nate Blackmoon)

09) Love Me (My Lord) reprise feat. Kellie Turner (Luigi Rivetti – Silvia Tancredi)

Bonus track

10) The Blood Song (Kirk Franklin)