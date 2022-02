Ipoparatiroidismo post-chirurgico cronico: nuove ipotesi su causa dolore

Nuove ipotesi sulla ridotta qualità della vita e il dolore spesso espressi dai pazienti con ipoparatiroidismo post-chirurgico cronico (ipoPT)

La ridotta qualità della vita e il dolore spesso espressi dai pazienti con ipoparatiroidismo post-chirurgico cronico (ipoPT) possono essere causati in parte da un trattamento convenzionale, secondo uno studio sul Journal of Bone and Mineral Research Plus.

I ricercatori hanno valutato gli effetti delle modalità di trattamento convenzionali sulla qualità della vita utilizzando un questionario HPQ 28 di nuova concezione, che misura i sintomi tipici e le lamentele espresse dalle persone con ipoPT.

Lo studio trasversaleè stato condotto in 2 centri endocrinologici in Germania e ha arruolato prospetticamente 49 pazienti con ipoPT che necessitavano di trattamento almeno 6 mesi dopo l’intervento chirurgico alla tiroide.

I valori di laboratorio dei pazienti sono stati determinati immediatamente dopo il prelievo di sangue per il calcio sierico totale, l’albumina sierica, il magnesio sierico, il fosfato sierico e la 25-OH-vitamina D3. Le raccolte di urina delle 24 ore sono state analizzate per calcio, creatinina e fosfato con metodi di laboratorio standard. I pazienti hanno anche completato il questionario HPQ 28 durante la visita.

I partecipanti avevano un’età media di 57,3±10,5 anni e una durata media della malattia di 12,6±9,8 anni, l’84% erano donne e l’84% era stato sottoposto a tiroidectomia totale. La maggior parte dei pazienti (86%, n=42) aveva ricevuto un trattamento con gli analoghi attivi della vitamina D calcitriolo, alfacalcidolo o diidrotachisterolo (DHT).

Non sono state osservate differenze significative tra i diversi trattamenti rispetto ai parametri sierici o urinari. L’analisi di correlazione di Pearson tra l’assunzione di calcitriolo o alfacalcidolo e i parametri di laboratorio non ha mostrato alcuna correlazione significativa con alcun parametro e non sono state riscontrate differenze di gruppo statisticamente significative tra i composti attivi della vitamina D somministrati nel gruppo ipoTH.

L’analisi del rango di Spearman (rs=0,29; p=0.049) ha rivelato una correlazione positiva significativa tra l’assunzione di magnesio e la scala dei sintomi gastrointestinali dell’HPQ 28. L’analisi per l’assunzione di calcio ha anche mostrato una correlazione significativa con la scala dei disturbi neurovegetativi (rs=0,29 ; p=0.044).

La dose di calcitriolo era correlata positivamente e significativamente con “dolore e crampi”, “depressione e ansia”, “intorpidimento e formicolio” e “palpitazioni cardiache” sull’HPQ 28, con un coefficiente di correlazione di rango rs di circa 0,6. L’analisi di regressione lineare ha mostrato un’influenza significativa per il calcitriolo sulla scala “dolore e crampi” (rc2=0,33; p=0.017), “scala di depressione e ansia” (rc2=0,25; p=0.038) e l’item “intorpidimento e formicolio” (rc2=0,51; p=0.003) e “palpitazioni cardiache” (rc2=0,53; p=0.002).

La correlazione della dose di calcitriolo con le scale “dolore e crampi” “depressione e ansia” e la voce “intorpidimento e formicolio” è rimasta significativa dopo la correzione del calcio sierico. Questo effetto era indipendente da sesso, età, malattia sottostante, tipo di intervento chirurgico, 25-idrossivitamina D3 sierica o valori di fosfato. Dosi elevate di calcitriolo non hanno avuto effetto su nessuno dei valori di laboratorio.

I ricercatori hanno riconosciuto che i loro risultati erano limitati dal basso numero di partecipanti che hanno assunto ogni singolo composto di vitamina D. Anche i numeri dei pazienti erano troppo piccoli per correggere tutti i parametri che influenzavano contemporaneamente, poiché il test poteva essere eseguito solo per un fattore alla volta.

“I nostri dati implicherebbero che in parte la ridotta qualità della vita in questi pazienti potrebbe essere causata da una o da una combinazione delle modalità di trattamento convenzionali”, hanno affermato i ricercatori. “Per il medico che cura i pazienti con ipoparatiroidismo, i nostri dati suggerirebbero di considerare attentamente i sintomi e i reclami dei pazienti non solo come causati dalla malattia stessa, ma dal trattamento”, hanno affermato i ricercatori.

Stamm B, Blaschke M, Wilken L, et al. The influence of conventional treatment on symptoms and complaints in patients with chronic postsurgical hypoparathyroidism. JBMR Plus.. doi:10.1002/jbm4.10586. leggi