Geronimo Stilton Live Experience a Milano fino al 20 marzo

Ha aperto al pubblico Geronimo Stilton Live Experience “VIAGGIO NEL TEMPO”: la grande mostra fino al 20 marzo 2022 alla Fabbrica del Vapore di Milano

Fino al 20 marzo 2022, la Fabbrica del Vapore di Milano presso lo Spazio ex Cisterne, ospita, in anteprima mondiale, la prima grande mostra di Geronimo Stilton: “GERONIMO STILTON LIVE EXPERIENCE. VIAGGIO NEL TEMPO”, un’avventura immersiva di intrattenimento, divertente ed educativa, dove i partecipanti sono coinvolti in un avvincente viaggio nella Storia con la missione speciale di salvare Geronimo Stilton. Una mostra unica nel suo genere che vede anche il coinvolgimento di guide speciali: Ranger del tempo, che accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo attraverso entusiasmanti giochi interattivi.

La narrazione si basa sulla serie editoriale “Viaggio nel Tempo”, che invita i lettori a raggiungere epoche lontane e vivere avventure stratopiche ed è ideata per coinvolgere bambini dai 4 ai 12 anni, le scuole e tutte le generazioni di lettori cresciute con le avventure di Geronimo.

L’esperienza della mostra è pensata per essere immersiva, interattiva ed empatica: i visitatori potranno così vivere un avvincente viaggio nel tempo, con prove da superare ed enigmi da risolvere per imparare divertendosi. Grazie a un allestimento scenografico ricco di sorprese, a giochi interattivi e alla guida dei Ranger del Tempo, divertimento, emozionalità e apprendimento sono una cosa sola.

Si potranno esplorare il mondo perduto dei dinosauri, quello misterioso degli antichi Egizi, e quello avventuroso dell’Isola del Tesoro per arrivare alla fine del viaggio e tornare finalmente al presente, più ricchi, emozionati ed entusiasti che mai!

Il percorso espositivo si avvale di diverse tecnologie:

Il Mapping: nella sala dedicata al Cretaceo, immagini e video sono proiettati sulla superficie di uno o più oggetti trasformandoli in display. In abbinamento a suoni e musiche, il mapping regala una narrazione audio-visuale coinvolgente e immersiva;

Il Digital Signage: in ogni sala, un dispositivo di visualizzazione digitale permette di controllare contenuti su ledwall, touchscreen o mirror display;

La Realtà Aumentata: nella sala dedicata all'antico Egitto, i tablet danno vita a una sovrapposizione nel mondo reale di elementi digitali, virtuali e interattivi, per un'esperienza emozionante e unica.

Grazie alla combinazione di tutte queste tecnologie, lo spazio espositivo nella Fabbrica del Vapore diventa un vero e proprio Geronimo Stilton Experience Village: al primo piano si sviluppa il percorso espositivo suddiviso in tre ambientazioni scenografiche. Invece al piano terra si trovano il bookshop, un’area interattiva per il Quiz del Tempo, una zona dedicata alle fotografie al Gate “Viaggio nel Tempo”, una sala per la didattica e per gli eventi e uno spazio dedicato alla Virtual Reality “Moon VR- Geronimo Stilton Edition” dove Geronimo Stilton accompagnerà i visitatori ad assistere allo sbarco sulla Luna dell’equipaggio dell’Apollo 11 proprio grazie alla Realtà Virtuale, che trasporta e fa vivere esperienze fuori dal mondo e strabilianti avventure, immergendo i visitatori in ambienti a 360° grazie ai visori VR.

Marco Pizzoni, CEO di Way Experience dichiara: “In questo momento così lungo e particolare, ci siamo chiesti come imprenditori e genitori di bambine/i tra i 5 e i 14 anni, che valore avrebbe avuto costruire un Viaggio nel Tempo con Geronimo Stilton – scegliendo un posto fisico, grande, meraviglioso e sicuro, in cui poter far fare ai nostri figli il Viaggio che oggi difficilmente possono fare altrove. Non abbiamo nemmeno avuto bisogno di risponderci: lo abbiamo fatto”.

Spiega Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca Entertainment: “Da sempre Geronimo Stilton ha un potere speciale: riesce a far sì che anche i temi più̀ nozionistici diventino interessanti e stimolanti anche per i suoi giovani fan. La grande mostra di Milano rende questa sua dote ancora più concreta e crea un nuovo ponte tra il mondo degli adulti e quello dei bambini. Visitando l’esposizione i piccoli scopriranno nuovi contenuti educativi e viaggeranno in epoche storiche diverse, ma anche i grandi si divertiranno come non capitava loro da tempo. Perché Geronimo Stilton ci fa tornare sempre giocosi e desiderosi di scoprire, proprio come quando anche noi avevamo l’età dei nostri ragazzi. Questa unione tra generazioni ci sembra un’occasione importante, soprattutto in un periodo come questo, in cui il dialogo tra adulti e bambini è un fattore cruciale per superate le sfide di ogni giorno”.

La storia

Ficcagenio Squitt, scienziato e amico di Geronimo, sta lavorando a un nuovo progetto dedicato alle chiavi del tempo. Mentre svolge i suoi studi, a causa di un malfunzionamento le tre chiavi aprono tre portali facendo arrivare a Topazia… dinosauri, mummie e pirati! Geronimo e i suoi amici hanno bisogno di una ciurma di viaggiatori li aiutino a risolvere la situazione. La missione dei visitatori consisterà quindi nel viaggiare nel tempo con il Toponautilus rimasto a Milano, risolvere le sfide e ritrovare le tre chiavi del tempo per chiudere i tre portali e salvare Geronimo.

Geronimo Stilton – sempre in collegamento con loro da Topazia – li esorterà a partire per il viaggio alla ricerca delle chiavi del tempo nell’era dei Dinosauri, nell’Antico Egitto e poi sull’Isola del Tesoro.

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton – nato da un’idea di Elisabetta Dami – è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, è diventata un fenomeno globale con 175 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi. Da sempre Geronimo Stilton è inoltre portavoce di progetti e realtà culturali grazie alla sua capacità di trasmettere, in maniera divertente, valori positivi e temi complessi altrimenti difficili da comunicare.

Attività didattiche

Per tutta la durata della mostra saranno organizzati eventi pratici didattici come l’attività sui fossili e sulla preistoria: un “Mini Paleolab” della durata di 30’ che avrà luogo ogni weekend e il laboratorio didattico “Paleolab Evento” della durata di 90’ che si svolgerà ogni prima domenica del mese.

Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni ci sarà inoltre la possibilità di organizzare la propria festa di compleanno a tema “In viaggio nel tempo con Geronimo Stilton” che comprende una visita animata di 60’ e un rinfresco, a carico delle famiglie, per un massimo di 25 bambini e 4 adulti.

Scuola primaria

La mostra offre la possibilità di organizzare su prenotazione in settimana, visite-gioco per la scuola primaria:

IN VIAGGIO NEL TEMPO CON GERONIMO STILTON

I bambini potranno vivere un avvincente viaggio nel tempo, ricco di prove da superare e contenuti da imparare divertendosi.

Temi didattici: Era dei Dinosauri, Antico Egitto, Isola del Tesoro. A seconda della programmazione scolastica, la guida potrà dare maggiori informazioni sulla preistoria (classi terze) o sugli Egizi (classi quarte).

PACCHETTO VISITA + LABORATORIO PALEOLAB

Per unire al divertimento educativo una trattazione scientificamente accurata e una sperimentazione diretta, la visita alla mostra è abbinabile al paleolab, laboratorio didattico su fossili e preistoria.

INFORMAZIONI MOSTRA

Geronimo Stilton Live Experience “Viaggio nel Tempo”

Fino al 20 marzo 2022

Fabbrica del Vapore, Spazio Ex-Cisterne

Via Giulio Cesare Procaccini, 4, Milano

Orari

Da lunedì a venerdì: 17 – 19

Sabato, domenica e festivi: 9.30 – 20

Apertura in settimana: su prenotazione con scuole

Durata visita: 40 minuti

Canali web e social

Sito: www.geronimostiltonexperience.it

Instagram: @geronimo_stilton_experience

Facebook: Geronimo Stilton Live Experience