Su Rai Movie in prima serata c’è “Rush”: la trama del film

Stasera in Tv su Rai Movie il film “Rush” di Ron Howard che racconta la rivalità tra i due piloti di Formula 1 Niki Lauda e James Hunt

Basato sulla storia vera dell’amicizia/rivalità tra i due piloti di Formula 1 degli anni ’70, James Hunt e Niki Lauda, il film “Rush”, diretto da Ron Howard, è proposto venerdì 4 febbraio alle 21.10 su Rai Movie (canale 24). Nato in un ambiente privilegiato, il carismatico e affascinante Hunt non poteva essere più diverso dal metodico e riservato Lauda. La loro rivalità nacque fin dai tempi della Formula 3 e continuò per anni, anche dopo il terribile incidente di Lauda nel 1976 al Nürburgring. Chris Hemsworth interpreta il magnetico James Hunt mentre Daniel Brühl è il gelido Niki Lauda. Completano il cast Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara, Natalie Dormer, Stephen Mangan e Pierfrancesco Favino che veste i panni del pilota Clay Regazzoni.