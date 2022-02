Scommesse Sanremo 2022: il televoto premia Gianni Morandi, crolla la quota per la vittoria. Mahmood e Blanco favoriti davanti a Elisa, Irama sul podio dei bookie

Il televoto irrompe nella classifica parziale del Festival di Sanremo e lancia sul podio Gianni Morandi, alle spalle della coppia Mahmood/Blanco ed Elisa. Crolla la quota per la vittoria dell’eterno ragazzo di Monghidoro: alla vigilia della kermesse era lontano a 20 sulla lavagna di Olybet.it, ora dimezza a 10 volte la posta.

Exploit anche per Irama, quarto nella classifica parziale e ora sul podio dei bookmaker a 7, dietro ai “Brividi” di Mahmood e Blanco – che passano da 2 a 1,45 – e a Elisa, che sale da 2,40 a 3,35. Il pubblico lancia nella Top 5 anche Sangiovanni – il successo finale ora vale 10 (ieri era a 18) – ma non premia La Rappresentante di Lista, che scivola al nono posto della classifica parziale: la vittoria della band siciliana raddoppia da 7,50 a 15. Poche chance anche per Emma e Dargen d’Amico, entrambi a 18 volte la scommessa, con Fabrizio Moro e Massimo Ranieri a 25, davanti a Michele Bravi (a 35).

Delusione per Achille Lauro, solo 14esimo: tra i favoriti della vigilia a 10 volte la scommessa, giorno dopo giorno ha visto svanire le chance di vittoria, che ora vale 45. Stessa quota anche per Ditonellapiaga e Rettore, per Aka7even e per Noemi, con Rkomi a 55. Si allontana da 45 a 75 il successo di Giovanni Truppi, che però per i bookmaker si consolerà con il Premio della critica, offerto a 1,95 davanti a Massimo Ranieri, a 3,50.

Finito in fondo alla classifica parziale, Tananai domina le quote sull’ultimo classificato a 1,60, davanti ad Ana Mena a 2,85 e a Yuman a 5 volte la posta. Si sale a 7 per Giusy Ferreri, Iva Zanicchi e Le Vibrazioni, poi Highsnob e Hu a 8.