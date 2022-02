Reign rivoluziona il denim Made in Italy

Reign Italia è un brand che, conferisce un carattere innovativo alla produzione di Denim, rivoluzionando, nell’ambito del Made in Italy, il classico Jeans 5 tasche

Nato nel 2007, focus del brand è stato da subito quello di rivisitare le linee di denim tradizionali, rinnovandone lo stile, sperimentando trattamenti e lavaggi, concentrandosi sulla resa del fit e sull’altissima qualità dei materiali usati.

Le collezioni del brand sono l’esito creativo di tradizione, innovazione, esperienza e ricerca; restituendo tutta la storia della lavorazione del Denim e al contempo offrono nuove interpretazioni sulla base dei trend contemporanei.

Sperimentazione, riediting e know how del Denim sono elementi fondanti del DNA di REIGN Italia.

L’appeal dei capi è sostenuto da una particolare attenzione ai dettagli: dalle cuciture agli accessori personalizzati, fino al ricamo del logo sulla tasca. Il risultato è un prodotto innovativo e , in cui l’eleganza delle linee si accompagna al comfort, e la cui forte personalità non ne preclude le occasioni di utilizzo.

I modelli iconici del brand, da donna e da uomo, rispondono ad una clientela esigente e sensibile alla qualità della manifattura, ai pattern usati, e all’adattabilità del fit.

Ciascun capo viene curato meticolosamente in tutti i processi di produzione, dalla selezione di tessuti di alta qualità, ai processi di assemblaggio e lavaggio per fare in modo di confermare i più alti standard qualitativi.

Tutti i processi di produzione si svolgono nello stesso distretto industriale, in Val Vibrata nelle Marche, supportando la sostenibilità e la produzione locale, a km 0.