Perché hai bisogno di valutazioni di casinò online?

Trovare un club di gioco d’azzardo oggi può essere questione di un paio di secondi. Per fare questo, è sufficiente utilizzare i motori di ricerca Yandex e Google. Già nella prima pagina è possibile trovare una selezione di 10 opzioni.

Fiducia Serp? Non vale la pena. Qui rientrano sia i club con licenza che i casinò senza certificato. Uno degli obiettivi principali della classifica è quello di offrire ai giocatori i servizi solo provati e reali da istituzioni esistenti.

I migliori casinò non aams avranno mai un club che nasconde informazioni sulla società di regolamentazione. Se il progetto non ha una licenza, è pieno di problemi:

L’operatore può bloccare l’account dell’utente senza alcuna spiegazione. Di norma, questo accade dopo che il giocatore apre un deposito per una grande quantità.

L’amministrazione potrebbe non dedurre una vittoria legittima. La chat di supporto sarà semplicemente silenziosa e l’utente non sarà in grado di influenzare i truffatori e assicurarli alla giustizia.

I proprietari di casinò online senza licenza acquistano software falso. In queste macchine è permesso cambiare la percentuale di ritorno e quindi mettere il giocatore in una situazione perdente.

I migliori club di casinò online sono classificati non solo per la presenza di un certificato da parte della società di regolamentazione. Vengono presi in considerazione ulteriori dettagli. Questo vale per le caratteristiche del set bonus, il programma di fidelizzazione, i limiti di ritiro, la vetrina del gioco, le offerte aggiuntive sotto forma di lotterie, tornei.

Alcuni casinò si concentrano esclusivamente su highrollerov. In questi club, l’enfasi è sulla vetrina con slot machine progressive. Nelle slot si può combattere per un multi-million jackpot. Tuttavia, per partecipare al sorteggio, avrete bisogno di una grande quantità con un margine.

Altri casinò scommettono sui classici emulatori a tre e cinque tamburi. Questi club sono i più richiesti. Per iniziare a giocare qui si parte dalla somma di 100-500 rubli e ancora si può contare su un guadagno in 10000-20000.

Quale club non può entrare nella classifica Top 10 casinò online?

Le istituzioni nella valutazione hanno un doppio controllo. Per iniziare, viene valutata la licenza e la conformità del casinò alla legislazione vigente. Se il progetto ha un certificato dal regolatore di Curaçao, Malta o Isola di Man, il sito arriva alla seconda fase dell’analisi nella parte superiore del casinò. Qui sono già valutate le singole sezioni dell’istituzione.

Dal top 10 dei migliori casinò online in Italia sono esclusi i siti con le seguenti caratteristiche:

Licenza scaduta o revocata. Il certificato può essere ottenuto da chiunque abbia un budget, un sito web preparato e un software di marca. Tuttavia, questo non significa che il sito può perdere il permesso di svolgere attività di gioco in due o tre settimane. Pertanto, il numero di licenza viene controllato regolarmente. Violazione della legge. In Russia, il gioco d’azzardo online è vietato, ma i club stessi non violano nulla. Il fatto è che le aziende registrate in aree offshore all’estero.

Scommesse non realistiche sui bonus. Uno dei motivi per revocare la licenza è il programma premio, che si concentra esclusivamente sull’operatore. Quando Vager supera la posizione X70-80, il cliente non ha alcuna possibilità di andare in più. Il giocatore entra consapevolmente in una situazione disperata. L’importo dell’entrata e dell’Uscita è troppo alto. Nei migliori casinò online, puoi iniziare a giocare da 100 rubli. questo è un ingresso abbastanza comodo per i principianti. Poche persone vogliono spendere migliaia, soprattutto senza esperienza. Resta inteso che l’istituzione, che offre solo l’uscita da 5000 rubli, è improbabile che sia in posizione alta nella top casinò online con soldi veri.

Slot machine fasulle. Molti club cercano di ingannare i regolatori e, insieme al software proprietario, aggiungono emulatori open source. Prima o poi, questo comporta la revoca del certificato. Se la slot machine non può essere controllata dal numero di serie nella directory dello sviluppatore, è meglio andare a giocare per soldi in un altro club.

Uno dei fattori secondari ma importanti sono le recensioni. I commenti sono controllati per ultimo e sono ricercati principalmente su forum chiusi e comunità di social media. Solo qui puoi trovare recensioni reali dei clienti sulle migliori slot machine, e non opinioni acquistate con screenshot falsi.

Come viene valutata l’onestà di un casinò online?

Il certificato del regolatore non determina sempre l’onestà del club. Questo documento può essere revocato in qualsiasi momento. I giocatori esperti che compongono le valutazioni prendono in considerazione diverse domande:

Se i vantaggi reali danno un’opzione Bonus. Un esempio lampante è un bonus senza deposito. Tale è principalmente rilasciato ai principianti per la registrazione. L’utente può ottenere giri gratuiti o diverse centinaia di rubli virtuali sul conto. Tuttavia, se l’operatore del Club offre di giocare questo bonus nelle prossime 24 ore, è improbabile che il principiante avrà la possibilità di ottenere almeno qualche vantaggio.

Come è organizzato il servizio di supporto. Oggi, solo un casinò che ha un vero team di dipendenti può ottenere una licenza. Si tratta principalmente di feedback. Nei club, quando si contatta la chat, il giocatore riceve una risposta da una persona reale, non da un programma automatico.

Per quanto tempo i fondi vengono prelevati dalla cassa. In primo luogo, viene verificata la realtà dell’inferenza. In secondo luogo, vengono valutati i tempi di trasferimento. Se le carte di credito per un periodo di 5 giorni lavorativi è considerato normale, i trasferimenti ai portafogli Yandex, kiwi e Webmoney non dovrebbero richiedere più di due giorni.

Le slot machine corrispondono agli originali. Per fare questo, prendi il sito dello sviluppatore e la demo originale di uno degli slot. Questo dispositivo è paragonato a quello presentato nella vetrina del club. Se ci sono delle differenze nella grafica, effetti speciali e nel design del pannello di controllo, allora è un falso.

Se si desidera controllare il casinò per i pagamenti può farlo chiunque. Per fare questo, è necessario effettuare un deposito minimo e immediatamente emettere una richiesta di ritiro. In un club autorizzato, il visitatore attende quanto segue:

L’amministrazione prenderà una commissione del 10-15% se i fondi in deposito non sono stati coinvolti nei tassi negli slot. Questo è fatto per rispettare una delle principali regole del regolatore relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Molti truffatori mettono i soldi al botteghino dei club e in futuro, senza scorrere, vengono visualizzati su account di terze parti. Tali transazioni sono considerate illegali.

Il giocatore richiederà i dati del passaporto. La verifica è uno dei criteri principali delle istituzioni autorizzate. L’identificazione dell’identità è necessaria per proteggere i soldi dell’utente e per impedire al giocatore di registrare un secondo account. Il gioco con due o più profili è punibile con il blocco.

A quale casinò puoi affidare i soldi?

Le classifiche dei club che non possono essere giocati gratuitamente. Il software proprietario presuppone inizialmente la presenza di una modalità demo illimitata. Il Giocatore può scommettere su un deposito virtuale in uno qualsiasi degli emulatori. Lo stesso vale per la sezione con giochi da tavolo e casinò dal vivo.