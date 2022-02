Intelligenza artificiale: MSD sigla accordo con Absci Corporation

Intelligenza artificiale e ricerca scientifica: Absci Corporation, società con americana sede a Vancouver, ha siglato un accordo con MSD

Absci Corporation, società con americana sede a Vancouver nello stato di Washington, ha siglato un accordo di ricerca con MSD che utilizzerà la piattaforma Integrated Drug Creation di Absci, alimentata dall’intelligenza artificiale.

Absci metteràa disposizione la sua tecnologia di aminoacidi non standard Bionic Protein e la sua piattaforma integrata di creazione di farmaci alimentata dall’intelligenza artificiale per creare enzimi in grado di soddisfare le applicazioni di bioproduzione di MSD.

Absci è una società dedicata alla scoperta di farmaci e nuovi target terapeutici che sfrutta l’apprendimento profondo dell’IA e la biologia sintetica per espandere il potenziale terapeutico delle proteine. Con la piattaforma Integrated Drug Creation l’azienda si propone di identificare nuovi bersagli farmacologici, scoprire candidati bioterapeutici ottimali e generare le linee cellulari per produrli in un unico processo efficiente.

Secondo i termini dell’accordo, Absci avrà diritto a un massimo di 610 milioni di dollari in commissioni iniziali e pagamenti milestone per tre obiettivi. Inoltre, sono in piedi per il finanziamento della ricerca e le royalties a livelli su tutte le vendite che vengono fuori dalla partnership.

“Siamo molto lieti di stabilire questa collaborazione con MSD e di lavorare con la sua organizzazione di ricerca di classe mondiale per generare nuovi enzimi”, ha detto Sean McClain, fondatore e amministratore delegato di Absci. “Non vediamo l’ora di applicare la nostra piattaforma AI-driven per creare nuovi candidati biologici con il potenziale di migliorare significativamente la vita dei pazienti”.

Nel febbraio 2021, Merck Global Health Innovation Fund (Merck GHI) ha fatto un investimento azionario strategico di circa 5 milioni di dollari in Absci. All’epoca, hanno riferito che la partnership si è allineata con le attività di R&S di AbSci, che avevano quattro aree di attenzione: la piattaforma AI di deep-learning Denovium Engine, l’espansione in corso delle capacità di scoperta di base, comprese le tecnologie di aminoacidi non standard, la tecnologia della piattaforma Protein Printing di Absci che consente la creazione di farmaci biologici de novo in un breve periodo di tempo, e le sue capacità di screening scaffold-agnostic.

Durante l’anno, Absci ha anche completato l’acquisizione di Totient, una società che si concentra sull’identificazione e lo sviluppo di nuovi anticorpi. A quel tempo, nel giugno 2021, Totient aveva ricostruito più di 4.500 anticorpi da più di 50.000 pazienti e aveva “de-orfanizzato una collezione di anticorpi promettenti identificando e validando i loro antigeni target”.

A luglio, Absci ha annunciato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) e prevede di raccogliere 200 milioni di dollari. Commercia sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo “ABSI”. Da allora è stato un giro sulle montagne russe. Ha debuttato a 16 dollari per azione, è salito brevemente a 31 dollari per azione in estate, ma ora è scambiato intorno ai 6,14 dollari per azione, anche se è salito del 45,3% alla notizia dell’accordo con MSD.

E nel mese di ottobre 2021, Absci è entrata in una collaborazione di scoperta con EQRX, società con sede a Cambridge, Mass. La partnership sfrutta la tecnologia Drug Creation di Absci con l’esperienza di sviluppo clinico e la competenza commerciale di EQRx. Le due società stanno lavorando su terapie di nuova generazione a base di proteine a costi più accessibili per i pazienti. Il loro lavoro è su più aree terapeutiche, tra cui l’oncologia e l’immunologia.

Anche se non ha riportato i suoi dati finanziari per l’intero anno 2021, il suo rapporto del terzo trimestre del 9 novembre 2021 ha descritto entrate di 1,5 milioni di dollari per il trimestre con spese di ricerca e sviluppo di 10,7 milioni di dollari e spese di vendita, generali e amministrative di 9,7 milioni di dollari. Questo ha portato ad una perdita netta di 23,6 milioni di dollari per il trimestre. La liquidità e gli equivalenti di cassa a quel tempo erano 279,3 milioni di dollari, anche se, con l’accordo Merck, è probabilmente più alta ora o lo sarà presto.

Fiona Marshall, vicepresidente senior e capo di Discovery, Preclinical and Translation Medicine per i Merck Research Laboratories, ha dichiarato: “In Merck, stiamo continuamente valutando nuovi modi per costruire, espandere e perfezionare le nostre capacità biologiche. La piattaforma di Absci offre un’opportunità interessante per progettare nuovi candidati biologici ed esplorare l’espressione di proteine complesse”.