Previsioni meteo 3 febbraio 2022: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 febbraio 2022: bel tempo su tutte le regioni italiane grazie all’alta pressione, temperature massime in aumento

Il vortice depressionario responsabile del peggioramento meteo dei giorni scorsi si è spostato nelle ultime ore verso la Grecia. Allo stesso tempo un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale dalla Penisola Iberica muove verso il Mediterraneo centrale e anche verso l’Italia, dove le condizioni meteo sono all’insegna della stabilità. Nella giornata di oggi non sono dunque attese variazioni di rilievo, con cieli sereni da Nord a Sud e temperature massime in ulteriore aumento. Saranno ancora possibili gelate mattutine nelle aree di pianura del Nord e del Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la fase stabile durerà diversi giorni, con l’Inverno che sembra essersi preso di nuovo una pausa. Nel corso del prossimo weekend infiltrazioni instabili potranno portare pioviggini sulle regioni centrali del versante tirrenico, specie nella giornata di domani. Sulle altre zone della nostra Penisola invece il tempo risulterà stabile, con valori termici gradevoli nelle ore centrali.

Intanto per oggi, giovedì 3 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento; peggiora nella notte in Liguria. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese velature su tutti i settori, ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto senza particolari variazioni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana tempo stabile sulla regione per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora tempo asciutto in serata ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali. Deboli piogge possibili su coste e alta Toscana nella notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali addensamenti sulle Isole Maggiori ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne quando si rinnoveranno condizioni di tempo asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione al Nord, in aumento al Centro e al Sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.