Papalina e FantaSanremo: cosa significano i tormentoni del Festival

Festival di Sanremo 2022: cosa significano papalina e Fantasanremo urlati da sangiovanni dopo l’esibizione insieme ad Amadeus

Prosegue con successo la 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’esibizione degli ultimi 13 cantanti in gara ha permesso alla sala stampa di stilare la classifica totale provvisoria, che potrebbe essere confermata o ribaltata questa sera con il televoto del pubblico da casa.

Il primo cantante ad aprire la seconda serata è stato sangiovanni che ha sorpreso gli spettatori quando, alla fine dell’esibizione, insieme ad Amadeus, ha gridato “fantasanremo” e “papalina”. Dopo di lui, altri artisti hanno pronunciato le stesse parole.

Ma cosa significa “papalina” e “fantasanremo”?

Papalina e fantasanremo sono due parole che fanno parte dei bonus del FantaSanremo 2022. Come per il FantaCalcio, si tratta di un gioco riguardante il Festival di Sanremo che consistente nello scegliere una squadra di cinque artisti in gara quest’anno, ai quali saranno assegnati dei punti a seconda di determinate situazioni.

Ad esempio, se il cantante scelto twerka durante l’esibizione guadagna 10 punti. O ancora, se l’artista batte il cinque ad Amadeus sono 15 punti. Allo stesso modo, pronunciare le parole sul palco dell’Ariston papalina e fantasanremo valgono rispettivamente 50 e 25 punti. Oltre ai bonus ci sono anche i malus, ossia delle penalità che fanno abbassare il punteggio. Vince chi alla fine del Festival ha totalizzato il punteggio più alto.

Ma perché Papalina? Il FantaSanremo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è nato da alcuni ragazzi di Porto Sant’Elpidio, che prima della pandemia si radunavano al Bar corva da papalina per fare le loro ‘scommesse’. Durante il lockdown, hanno spostato il gioco sul web, e nel giro di pochissimo è diventato un fenomeno di massa.

Il FantaSanremo ha coinvolto milioni di persone, così come tanti degli artisti in gara.

Ad esempio, tra Michele Bravi e sangiovanni si è aperta la “guerra” per il punteggio.