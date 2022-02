Carlos Solito celebra in un libro i 25 anni di Masseria San Domenico

“La luce che non ti ho raccontato” è il nuovo libro di Carlos Solito per celebrare i 25 anni di Masseria San Domenico

Una sonnolenta giornata d’estate, tutti dormono. Silenziosamente Lina va al mare, è il suo ventiduesimo compleanno. Nonostante la guerra, la gioia “è arrivare nella quiete assoluta di Cala Masciola e funambolare in riva al mare, prendere il volo con i pensieri, andare lontano”. Qui trova una conchiglia e una moneta che sembrano contenere un presagio, o forse una promessa.

Parte da lontano Carlos Solito per raccontare una storia di famiglia, una storia di eccellenza imprenditoriale, che è anche la storia di uno scampolo di Puglia: una piana di ulivi surreali scolpiti nei secoli, un litorale morbido, “una sintassi di spiagge dorate e fondali esotici, vie consolari e vestigia romane, dolmen preistorici e caverne affrescate”.

È qui che s’inscena la visione di Marisa Lisi e Sergio Melpignano. Corre l’anno 1980, tornano all’antica torre d’avvistamento perduta nella macchia mediterranea; cinque anni dopo Masseria San Domenico è tornata all’antico splendore. Ma non basta, Marisa immagina, vede qualcosa che non c’è: “Perché non apriamo questo posto agli ospiti? … Tutti ameranno la nostra Puglia”. Carlos Solito ripercorre con immagini e testi, visioni e poesia, la storia intensa e appassionata della famiglia Melpignano perché, per dirla con parole sue, “se è vero che la storia, le storie, sono fatte dagli uomini, la loro è un capolavoro che ha mutato il concetto e la percezione di un luogo proiettandone il fascino e la bellezza lontano nello spazio e nel tempo”.

Carlos Solito, scrittore, fotografo, giornalista e regista, è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto. Gira il mondo da giovanissimo e collabora con numerosi magazine e quotidiani nazionali, realizzando reportage di viaggi. Dirige cortometraggi e documentari. Le sue fotografie sono state esposte in diversi Paesi e ha pubblicato oltre una ventina di volumi illustrati per i più importanti editori italiani. Ha firmato la raccolta di racconti Il contrario del sole (Milano, 2010) e Montagne (Roma, 2012), insieme a Dacia Maraini, Paolo Rumiz, Maurizio Maggiani, Franco Arminio, Andrea Bocconi e altri. È anche autore dei romanzi Sciamenescià (Roma, 2016), La ballata dei Sassi e Troppa notte intorno a me (Milano, 2018 e 2021). Per Rizzoli, invece, ha pubblicato Sogno a Sud (2020).

Rizzoli

pp. 240 – 60,00 €