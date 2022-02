Oakley sceglie Mbappé come nuovo testimonial

Nuova collaborazione Oakley con la superstar del calcio Kylian Mbappé, per il nuovo capitolo della campagna “Be Who You Are”

Oakley® è orgogliosa di annunciare una nuova partnership pluriennale con il calciatore francese nonché attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. A soli 23 anni, Mbappé è già considerato un talento generazionale. Oakley, però, non collabora con lui per i meriti conquistati sul campo, ma per la persona che è una volta tolta la divisa. “Be Who You Are”, il nuovo capitolo della campagna del brand, ripercorre i passi del giovane campione puntando i riflettori sulla sua personalità e il suo spirito.

Mbappé è la dimostrazione che con il duro lavoro e la perseveranza si può realizzare qualsiasi sogno. Non è stato solo un dono a portarlo nell’Olimpo dello sport: è stata la sua determinazione. Dietro coppe e trionfi c’è un ragazzo che si è impegnato senza sosta per raggiungere la vetta del calcio internazionale. Gli elogi per lui si sprecano, e a buon diritto. Nonostante questi traguardi, Mbappé è rimasto umile e non ha mai dimenticato le sue origini – un messaggio che vuole condividere con altre persone per ispirarle nel loro percorso di vita. Proprio queste riflessioni sono all’origine di “Be Who You Are”, un cortometraggio che narra la storia di un ragazzo nato nei sobborghi di Parigi e animato dal sogno di riportare la sua nazionale sul tetto del mondo.

“Tutti sanno che la mia vita è il calcio. Per una volta, sono entusiasta di collaborare con un brand che vuole far conoscere la mia storia al di fuori del rettangolo verde e sostenere il mio obiettivo di ispirare i giovani di tutto il mondo” ha dichiarato Kylian Mbappé. “Mi riconosco nell’approccio di Oakley sotto vari aspetti, in particolare per lo spirito rivoluzionario e innovativo e per la voglia di innescare un cambiamento positivo. Il messaggio ‘Be Who You Are’ ha toccato le mie corde più profonde e voglio contribuire a trasmettere agli altri l’importanza di essere sé stessi e non perdere mai l’autostima. Anche gli occhiali, chiaramente, sono favolosi: quando indosso i miei Kato, mi sento un supereroe!”

“Il mondo di oggi ci spinge continuamente a vedere gli atleti come idoli intoccabili”, ha aggiunto Caio Amato, Global Marketing Director di Oakley. “Noi di Oakley, invece, siamo convinti che un atleta non si giudichi solo dalla sua forza, velocità o precisione, ma anche dalla grandezza del suo cuore, dalla sua gentilezza e dalla sua empatia. Kylian incarna tutto questo: lo consideriamo un essere umano straordinario che, grazie alla piena consapevolezza del suo ruolo al di là della sfera sportiva, può guidare e ispirare le future generazioni a credere in loro stesse e non rinnegarsi mai.”

Fuori dal campo, Mbappé sarà il testimonial dell’iconica collezione di occhiali lifestyle Oakley, fra i cui protagonisti spicca anche Kato, un modello radicale che fin dalla sua apparizione nel 2021 ha rivoluzionato il settore. Mbappé metterà la sua irresistibile energia e personalità al servizio del brand, supportando il lancio di altri prodotti negli anni a venire.