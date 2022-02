“Not anymore” è il nuovo singolo di Kimerica

Si intitola “Not anymore” il nuovo singolo di Kimerica, fuori su tutte le piattaforme digitali per Lost Generation Records

Esce per Lost Generation Records Not anymore, il nuovo singolo diella cantautrice e producer Kimerica. Un brano che, attraverso sonorità elettroniche cadenzate da elementi acustici, dipinge un quadro notturno e conturbante. Alternando italiano e inglese apre uno scorcio su quel sentimento di disillusione che si prova alla fine di una relazione tossica, quando l’incantesimo si rompe e si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, ancora da lontano. Ci sono molti elementi di disturbo, distorti, squillanti, sincopati, che vanno a dialogare con la voce che è invece ripetuta come una sorta di mantra di autoaffermazione.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3fn7YjV

BIO:

La chimera è un animale reale ma anche mitologico, composta da parti di provenienza mista. È mostruoso e fantastico, utopistico, illusorio. Kimerica è il rosso e il bianco, è testa di leone e coda di serpente, ma soprattutto è una cantautrice e producer in bilico tra mondi sonori contrastanti, tra elettronica e forma canzone.