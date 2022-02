Kaloxs in radio con il nuovo brano “Morale”

Fuori in radio e sulle piattaforme streaming “Morale”, il nuovo singolo del giovanissimo Mattia Calogero int arte Kaloxs

“Sembra una storia vera, e un’autostrada sembra una balera. Ti diranno sempre che non sei nessuno, ma tu sorridi con la faccia seria, poi. Chi cerca il lieto fine, è in una strada che è piena di mine. Parli male allora parli e male dici, ma per parlar devi saper mentire”.

Questo è il ritornello di Morale è l’ultima pubblicazione del giovanissimo e talentuoso cantautore lucano Kaloxs, fuori per l’etichetta indipendente Epicentro Dischi. In questo brano l’artista diciassettenne racconta i limiti e le costrizioni che tutti noi ci auto imponiamo spaventati e intimoriti dalle opinioni altrui.

Ci racconta che in fine è importante che ognuno di noi trovi la propria personale morale all’interno di una storia, evitando di essere influenzati negativamente dall’estero.

Mattia Calogero in arte Kaloxs è un giovanissimo cantautore lucano classe 2004. A soli 8 anni incomincia a suonare la chitarra e a scrivere le sue primissime canzoni. L’esordio musicale avviene nel febbraio 2021 con la pubblicazione del suo primo singolo “Costole” e a distanza di qualche mese pubblicherà il suo secondo brano “Dicono”. Nell’estate 2021 partecipa a vari concorsi musicali suonando i suoi inediti dal vivo accompagnato dalla Kaloxs band. A novembre dello stesso anno firma per l’etichetta discografica indipendente Epicentro Dischi con cui pubblica il suo ultimo singolo “Morale”.