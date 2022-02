Il film “Savage Dog – Il selvaggio” su Rai 4: la trama

Per il ciclo “Action Heroes” stasera in prima visione su Rai 4 “Savage Dog – Il selvaggio”: la trama del film con Scott Adkins

Per il ciclo “Action Heroes”, Rai4 (canale 21) propone in prima visione il film “Savage Dog – Il selvaggio”, in onda mercoledì 2 febbraio alle 21.20. Indocina, 1959. L’ex pugile irlandese Martin Tilman, interpretato da Scott Adkins, è detenuto in un campo di lavori forzati gestito da un boss della mala vietnamita. Facendosi presto strada negli incontri clandestini di boxe, Martin finisce nelle mire dei criminali quando il suo periodo di detenzione sta per terminare.

Chi gestisce il campo farà di tutto per impedirgli di tornare a casa ad abbracciare la sua famiglia. Diretto dall’esperto in cinema action Jesse V. Johnson, già autore di “Triple Treath – Tripla minaccia” e “Avengement – Missione vendetta”, “Savage Dog – Il selvaggio” è un action d’ambientazione storica che si rifà ai classici del cinema d’azione puro, quelli di Jean-Claude Van Damme che hanno fatto la fortuna del genere tra gli anni ‘80 e ‘90.