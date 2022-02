Festival di Sanremo 2022: il programma della seconda serata

Sanremo 2022, svelato l’ordine di uscita dei cantanti della seconda serata. Sul palco anche Zalone e Pausini, 13 gli artisti in gara. Luca Argentero assente per problemi familiari

Il Festival di Sanremo torna a far risuonare la musica questa sera dal palco del Teatro Ariston dopo il debutto scoppiettante di ieri. È ora noto l’ordine di uscita ufficiale dei restanti tredici cantanti in gara.

Sangiovanni – ‘Farfalle’ Giovanni Truppi – ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’ Le Vibrazioni – ‘Tantissimo’ Emma Marrone – ‘Ogni volta è così’ Matteo Romano – ‘Virale’ Iva Zanicchi – ‘Voglio Amarti’ Ditonellapiaga e Donatella Rettore – ‘Chimica’ Elisa – ‘O forse sei tu’ Fabrizio Moro – ‘Sei tu’ Tananai – ‘Sesso occasionale’ Irama – ‘Ovunque sarai’ Aka 7even – ‘Perfetta così’ Highsnob e Hu – ‘Abbi cura di te’

Sanremo, a votare sarà ancora la sala stampa

A votare gli artisti, come durante il debutto della kermesse, è ancora la sala stampa dei giornalisti, primo tassello di una classifica che si comporrà man mano nei prossimi giorni. Classifica parziale a parte, questa sera l’attesa è tutta per Checco Zalone, l’attore è pronto a regalare una performance imprevedibile e ancora top secret. Sul palco con il suo nuovo singolo, ‘Scatola’, anche Laura Pausini. Salta, invece, la presenza di Luca Argentero, assente per problemi familiari. Tra i momenti dedicati alle serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Amadeus accoglie Gaia Girace e Margherita Mazzucco de ‘L’amica geniale’. Durante la serata anche il contest per la selezione dell’inno musicale che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi del 2026. Due i pezzi in gara eseguiti, eccezionalmente da Arisa e Malika Ayane. L’appuntamento è per le 20.40 su Rai1.