Dolomiti Brenta Rally: svelato il programma

Dolomiti Brenta Rally: ecco il programma della prima edizione della gara che porterà i rallies in un luogo magico, l’altopiano Brenta-Paganella, in Trentino

Già dallo scorso novembre, nel “giro” rallistico nazionale si parla con forte interesse della prima edizione del DOLOMITI BRENTA RALLY, in programma per il 22 e 23 aprile, con cuore pulsante previsto ad Andalo (Trento), una delle “perle” di un territorio magico, affascinante, quello dell’altopiano Brenta – Paganella, dominato ad ovest dal Piz Galin ed a est dalla Paganella.

Una gara tutta nuova, con titolarità nazionale, quella proposta da Power Stage, in un territorio, quello del Trentino, che sino ad ora ha avuto una sola, grande gara, quella di San Martino di Castrozza, per cui la notizia dell’arrivo di questo nuovo evento nella regione, è stata accolta con i migliori auspici da tutti.

Gara nuova e “piesse” ovviamente nuove, lo staff di POWER STAGE sta lavorando a pieno regime per l’evento, ha già effettuato numerosi sopralluoghi sulle strade che saranno gli scenari del rally, ed oggi è possibile diffondere i caratteri del programma di gara.

Cuore pulsante dell’evento sarà Andalo, un luogo a forte vocazione turistica, che certamente non mancherà di accogliere il rally ed il suo seguito come nella sua migliore tradizione, mentre sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo l’organizzazione annuncia che sono previste in totale 6 prove Speciali, vale a dire 3 diverse da ripetere 2 volte, per un totale di 55 chilometri circa di distanza competitiva a fronte dell’intero percorso che ne misura 220.

PROGRAMMA

APERTURA ISCRIZIONI Martedì 22 marzo 2022

CHIUSURA ISCRIZIONI Mercoledì 13 aprile 2022

CONSEGNA ROAD BOOK

Sabato 16 aprile 2022 dalle ore 08,00 alle ore 12,00

Giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 08,00 alle ore 12,00

c/o HOTEL REGENT’S

Via della Paganella, 37 – ANDALO (TN)

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Sabato 16 aprile 2022 dalle ore 10,00 alle ore 13,00

dalle ore 14,00 alle ore 19,00

ACCREDITO EQUIPAGGI

Venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00

c/o PALA CONGRESSI

Viale del Parco, 3 – ANDALO (TN)

VERIFICHE TECNICHE

Venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,30

c/o PALA CONGRESSI

Viale del Parco, 3 – ANDALO (TN)

APERTURA PARCO ASSISTENZA

Giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 20,00 alle ore 22,00

Venerdì 22 aprile dalle ore 07,00 alle ore 13,00

c/o Service Area – Parcheggio risalita Laghet – Andalo (TN)

SHAKEDOWN (TEST VETTURE DA GARA)

Venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 13,30 alle ore 16,30

BRIEFING

Venerdì 22 aprile 2022 On line c/o albo di gara

PARTENZA

Sabato 23 aprile 2022 ore 09,00 – Andalo (TN), Piazza Dolomiti

ARRIVO E PREMIAZIONE

Sabato 23 aprile 2022 dalle ore 18,00 – Andalo (TN), Piazza Dolomiti

CARATTERISTICHE PERCORSO

N° 6 prove Speciali (3 diverse da ripetere 2 volte)

Lunghezza totale Percorso : 220 chilometri

Distanza Totale competitiva: 55 chilometri