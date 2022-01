“Sleight – Magia” in prima visione su Rai 4: la trama del film

Stasera in prima visione su Rai 4, canale 21 del digitale terrestre, arriva “Sleight – Magia”: ecco la trama del thriller firmato da JD Dillard

Lunedì thriller, quello del 31 gennaio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), che alle 21.20 propone in prima visione il film “Sleight – Magia”, bizzarro crime “magico” diretto da JD Dillard, regista anche dell’horror “Blumhouse Sweetheart”. Quando l’adolescente Bo viene a sapere di essere diventato il tutore unico della sorellina Tina, decide di utilizzare il suo incredibile talento con la prestidigitazione per piccole attività criminali e comincia a lavorare per lo spacciatore Angelo. L’incontro e l’innamoramento con Holly, induce però il ragazzo a cambiare subito vita, ma la reazione di Angelo non sarà quella sperata.