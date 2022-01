Nuove date per il “Fallirò Tour 2022” di Gianmaria

Due nuove date del “Fallirò Tour 2022”, la prima tournée della rivelazione di X-Factor 2021 gIANMARIA che vedrà il cantautore esibirsi in tutta Italia

Sono annunciate due nuove date del “Fallirò Tour 2022”, la prima tournée della rivelazione di X-Factor 2021 gIANMARIA che vedrà il cantautore esibirsi anche a Bassano del Grappa (24 febbraio – Live Club, DATA ZERO) e a Lugano (19 marzo – Studio Foce), mentre ai sold out di Treviso, Torino e Roma si aggiunge quello della data di Milano prevista per l’1 marzo 2022 ai Magazzini Generali.

Atteso il debutto live di gIANMARIA che si è distinto nel suo percorso a X Factor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti “I suicidi“ e “Senza Saliva“ i quali sono contenuti in “Fallirò” l’Ep di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music venerdì 14 gennaio.

CALENDARIO DATE:

giovedì 24 febbraio 2022 BASSANO DEL GRAPPA (VI) @ LIVE CLUB – NEW – DATA ZERO

venerdì 25 febbraio 2022 TREVISO @ NEW AGE CLUB – SOLD OUT

domenica 27 febbraio 2022 TORINO @ HIROSHIMA MON AMOUR – SOLD OUT

martedì 1 marzo 2022 MILANO @ MAGAZZINI GENERALI – SOLD OUT

giovedì 3 marzo 2022 ROMA @ LARGO VENUE – SOLD OUT

venerdì 4 marzo 2022 ROMA @ LARGO VENUE

domenica 6 marzo 2022 BOLOGNA @ LINK

lunedì 7 marzo 2022 FIRENZE @ VIPER

giovedì 10 marzo 2022 NAPOLI @ DUEL CLUB

venerdì 11 marzo 2022 BARI @ DEMODE’ CLUB

sabato 19 marzo 2022 LUGANO (SVIZZERA) @ STUDIO FOCE – NEW