Mattarella bis, Renzi se la ride: “Che sconfitta Salvini e Conte…”

“Avere Draghi a Chigi e Mattarella al Quirinale dà stabilità e sicurezza al Paese. E di questi tempi non è poco”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. E adesso, aggiunge, “dopo il bis di Mattarella, l’Italia si prepara al tris di Amadeus. Immagino che Sanremo sostituirà il Quirinale rapidamente nelle tv”.

Il leader di Italia Viva prosegue: “Ma lasciatevi dire che, per come sono andate le cose e per la clamorosa sconfitta di sovranisti alla Salvini e populisti alla Conte, si apre un periodo mooooooolto interessante nella politica italiana. Il camper, intanto, scalda i motori. E chi vuole darci una mano si iscriva a Italia Viva o ci mandi un sostegno anche economico”, conclude Renzi come riferisce la Dire (www.dire.it).