“Io non credo a nessuno” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Io non credo a nessuno” con Charles Bronson e Richard Crenna: la trama del film

Un viaggio in treno in cui non tutto è come appare. Charles Bronson torna protagonista della prima serata del lunedì di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedicato al cinema western. Il 31 gennaio, alle 21.10, andrà in onda “Io non credo a nessuno”, un film diretto da Tom Gries.

Nel 1873, negli Stati Uniti, un treno sul quale viaggiano il governatore Fairchild, lo sceriffo Pearce, il reverendo Peabody, il dottor Molineaux e una settantina di soldati agli ordini del maggiore Clairmond, è in marcia verso Fort Humboldt, un centro di smistamento dell’oro e dell’argento estratti da una vicina miniera, la cui guarnigione sarebbe stata decimata da un’epidemia proprio nell’imminenza di un assalto degli indiani di Mano Bianca. In una stazione intermedia sale sul convoglio, in stato di arresto, un presunto baro, John Deakin. Mentre misteriosi incidenti funestano il viaggio, Deakin scopre che le casse dei medicinali, destinati alla cura dell’epidemia, contengono in realtà fucili destinati a Mano Bianca.

La pellicola è tratta da un romanzo di Alistair MacLean. Nel cast, oltre a Bronson, troviamo Richard Crenna e Archie Moore, campione dei mediomassimi negli anni ’50.