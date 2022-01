Fabrizio Sanna in radio con “Il mio saluto”

Disponibile in rotazione radiofonica “IL MIO SALUTO”, nuovo brano di FABRIZIO SANNA già presente su tutte le piattaforme di streaming

“IL MIO SALUTO”, ultima release di FABRIZIO SANNA, è il racconto intimo e minimale di una storia finita, che evidenzia quello che ha lasciato e quello che rimarrà per sempre. Un misto tra rassegnazione e convinzione, volto a dedicare la canzone come finale di un libro: l’ultimo saluto dell’artista. Il brano presenta delle sonorità minimal elettroniche che si affacciano all’indie/pop.

Il videoclip ufficiale del brano ha come protagonista l’artista stesso che è volutamente da solo e compie gesti che lo portano a pensare ad un passato che non c’è più: il messaggio trasmesso dalla sequenza di immagini è che questo passato, seppur con un senso di rassegnazione, si può e si deve affrontare comunque. È la forza di volontà, la resilienza, a spingerci in avanti.

Biografia

Fabrizio Sanna (Sassari, 03 Settembre 1987) è un cantante, autore e compositore sardo. Inizia la sua formazione a soli sei anni all’interno di un coro di voci bianche; negli anni seguenti partecipa a numerosi stages didattici con esperti del settore (Peppe Vessicchio, Luca Pitteri, Fio Zanotti, Fabrizio Palma, Andrew Cliff, Grazia Di Michele, Erika Biavati). Dal 2012 al 2018 frequenta l’accademia “Professione Voce” a Roma con l’insegnante Gabriella Scalise; nel 2019 consegue la certificazione EMT (Estill Master Teacher) di tecnica vocale Voice Craft. Dal 2014 insegna canto moderno a Sassari; nel 2018 ha aperto la sua Associazione musicale Sing Sing Sing. Negli anni 2020-2021 consegue il titolo di Vocal Trainer del metodo “We Sing” di Michele Fischietti. Attualmente ha all’attivo 7 brani singoli, 2 Ep (Sogno – 2012 e Fermo Immagine – 2020) e 6 videoclip.