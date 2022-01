“Come serpenti” è il nuovo singolo di Hermes

Si intitola “Come serpenti” il nuovo singolo di Hermes: il brano è in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme streaming

Disponibile online e in radio “COME SERPENTI”, il singolo d’esordio di HERMES distribuito da ADA Music Italy / Warner Music Italy.

Il brano, prodotto da Alessandro Landini e masterizzato da Marco Ravelli ( Pinguini tattici nucleari, Iside, Chiamamifaro), racconta di una relazione ormai arrivata al capolinea, e di quanto a volte può essere difficile accettare e superare la paura che la fine di un rapporto comporta.

“Ho scritto questo brano alla fine dell’estate, dopo una breve relazione andata male perchè entrambi avevamo troppa paura di lasciarci andare”

Il sound mescola rnb, indie pop e it pop. Un brano uptempo dove ritmiche funky delle chitarre sostengono un groove ballabile e catchy.

“Con questo brano vorrei far ballare la gente, farla sentire libera come quando sei in camera e nessuno ti guarda, portarla dove tutto è più leggero per un paio di minuti”

Hermes è Christian Cotugno, giovane cantautore classe 2000. Si approccia al mondo della musica e dalla danza sin da bambino e la sua musica racconta la “generazione z” e le loro storie d’amore con ironia ed un pizzico di leggerezza. Nel 2021, dopo diverse esperienze musicali, inizia a lavorare al suo primo EP anticipato dal brano “Come serpenti” edito da Aurora Dischi Publishing e distribuito da ADA Music Italy.